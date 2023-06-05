На старт, внимание, контрнаступление: как Путин прячется от дронов над Москвой и событий на Белгородщине

Подготовка к масштабному контрнаступлению сил обороны Украины идет полным ходом. Причем горячо с недавних пор и на территории самой РФ, куда неожиданно пришла война в виде дронов над Москвой и прямо над Кремлем, а Белгородщина превратилась в настоящий театр военных действий россиян с россиянами.

В это было трудно поверить еще год назад, потому что Кремль всегда говорил о каких-то мифических "красных линиях", после пересечения которых Путин едва ли не ядерное оружие применит. А сейчас это реальность.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" продолжают брать в плен российских военных после того, как в воскресенье, 4 июня, губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не явился на встречу с РДК, хотя до этого согласился, чтобы забрать пленных путинских солдат, переданных для обмена украинской стороне. При этом российская пропаганда рассказывает, что Путин в курсе всего происходящего, учитывая, как они говорят, "окопную правду". Но в реальности все иначе.

ТСН.ua проанализировал, как Кремль и российская пропаганда реагируют на то, что война пришла на территорию РФ, и к чему Путин может готовиться, учитывая возможность объявления "второй" волны мобилизации, которая на самом деле и не прекращалась.

Война пришла, Москва готовься: Путин думает, как ответить

Пока российская пропаганда говорит, что Путин лично контролирует все процессы и едва не руководит эвакуацией людей из Белгородщины, родители эвакуированных детей из Шебекино жалуются на ужасные условия интерната в Калуге, куда их переселили. Фото российских реалий действительно впечатляют, а, по словам родителей, в тарелки с едой с потолка постоянно падает штукатурка.

В то время как Путин награждает мэра Шебекино орденом мужества, реальность такова, что вся местная власть вместе с силовиками просто сбежала из этого города, где уже процветает мародерство, а местные запустили флешмоб в соцсетях с хештегом "Шебекино — это Россия", привлечь внимание Москвы. Некоторые даже дописывали, что о них забыли, а их город "вычеркнули с карты России". Губернатор Белгородщины Гладков, еще вчера грозивший захватить Харьков, уже сегодня говорит, что денег на восстановление поврежденных районов не хватает. Ну а центр, очевидно, помогать не собирается. "Денег нет, но вы держитесь", как когда-то говорил сумасшедший Дмитрий Медведев.

В немногочисленных репортажах из Белгорода, где беженцев из Шебекино разместили на стадионе, люди комментируют, что "их не защитили". Львиная доля помощи поступает от волонтеров. При этом по соцсетям собирают все: вещи, детское питание, корм для животных и даже туалетную бумагу. Других разместили в старых общежитиях с тараканами, а студентов выбросили на улицу. Однако, комментируя свои ужасающие условия пребывания в Белгороде, некоторые даже защищали власть, говоря, что они "не виноваты, а военные знают, что делают".

Похоже, что в Москве уже смирились с тем фактом, что Белгородщина стала полем боя. Но при этом представитель кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков продолжает рассказывать, что наряду с официальными докладами в приносящих Путину папочках он регулярно совершает звонки военным командирам и получает информацию непосредственно с поля боя. Но СМИ наоборот пишут, что Путину прекратили докладывать плохие новости, потому что тот реагирует на них очень раздраженно, говоря, что эти докладчики находятся под западным влиянием.

Российская пропаганда представляет чуть ли не как победу, что на события на Белгородщине, как и на атаку дронов на Москву, Путин отреагировал почти мгновенно. Действительно, почти так же мгновенно, как в свое время на катастрофу с атомным подводным ракетным крейсером "Курск", не появляясь несколько дней на публике. А когда наконец-то вышел, то заявил: "Она утонула". Еще один российский пропагандист Соловьев у себя на ток-шоу откровенно говорит, что на Белгородщину согнали срочники. То есть регулярной армии уже не хватает, чтобы прикрыть российскую территорию, особенно накануне масштабного украинского контрнаступления.

Еще один не менее известный пропагандист Киселев утверждает, что ответ Путина на все эти события обязательно будет, просто ему пора подумать. Интересно, докладывали ли ему о том, как сотрудники ДПС на Белгородщине открыли огонь по машине с российскими мобилизованными, потому что перепутали, кто есть кто?

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Кремль просто не знает, как реагировать на рейды "Русского добровольческого корпуса" и легион "Свобода России" на Белгородщине, что вызывает хаос и критику в адрес Москвы в российском информационном пространстве. Пока кремлевский "фюрер" думает, а российское Минобороны рапортует, что отразило все атаки "диверсантов", РДК продолжает контролировать Новую Таволжанку. При этом рано или поздно Москве придется перебрасывать свои силы с фронта в приграничные с Украиной регионы, чтобы стабилизировать ситуацию. А это обязательно ослабит силы сопротивления врага на некоторых участках, что поможет силам обороны Украины во время контрнаступления.

"Вторая" волна мобилизации: от "вставай страна огромная" до провала

Ну а пока Белгородщина, по всей видимости, готовится к референдуму по созданию БНР, CNN со ссылкой на американскую разведку пишет, что Украина создала собственную сеть хорошо подготовленных агентов для диверсий, предоставляя им БПЛА собственного производства контрабандными маршрутами. В Вашингтоне считают, что с помощью проукраинских агентов в России могла быть предпринята атака беспилотниками на Кремль в начале мая именно с российской территории. В то же время, в США не знают, была ли атака дронов на Москву на прошлой неделе, как и удар по российским НПЗ на юге, так же совершена с территории РФ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что украинские военные очень хорошо подготовились к контрнаступлению. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, это будет удачная операция, которая позволит Украине вернуть стратегически важные территории. Собственно, можно предположить, что сегодняшние события на территории самой РФ – уже подготовительный этап украинского контрнаступления. Как и случай с тревожным "обращением" Путина, которое транслировали в понедельник, 5 июня, по радио и ТВ Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, где он заявлял о якобы вторжении ВСУ и НАТО, призывая россиян эвакуироваться в глубь страны.

Песков в спешке заявил, что это взлом сети и фейк. Однако это еще раз наглядно демонстрирует тот управленческий хаос, который сейчас царит в России. Есть и многие другие примеры внутрироссийского беспорядка, которые вышли на поверхность в эти дни.

Во-первых, это информационный блок на освещение любой активности военного преступника и главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина на российских федеральных каналах. В то же время российская пропаганда активно пиарит Кадырова, который предлагает отправить свои ток-ток войска на Белгородщину. Собственно, то же самое предложил и Пригожин. То есть, контролировать Белгородщину готовы незаконные вооруженные формирования в виде "вагнеровцев" и кадыровцев, а не силовики или регулярная армия РФ.

Во-вторых, российское Минобороны никак не комментирует обстрел "вагнеровцев" кадровыми российскими военными, когда те выходили из Бахмута. При этом российская армия заменяла пути для отступления и не давала провести разминирование, а боевики ППК "Вагнер" взяли в плен подполковника российской армии.

В-третьих, брожения начались и в "Единой России". Первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина могут уволить с должности и даже выгнать из фракции за его высказывания о том, что ни одна из целей войны против Украины не достигнута.

ТСН.ua подробно проанализировал, как российская пропаганда освещала атаку дронами на Москву и начало боевых действий на Белгородщине. В отличие от атаки БПЛА непосредственно на Кремль в начале мая, Москва решила очевидно взять эти события себе на вооружение, пытаясь призвать "Вставай страна огромная!". Причем, они даже допускают, что силы обороны Украины могут и до Москвы дойти. То есть, русских рабов готовят к войне собственно внутри самой России.

Возможно, Путину это нужно, чтобы оправдать объявление очередной волны мобилизации в России, о чем предупреждает эстонская разведка, потому что вербовка добровольцев и контрактников не дала результата. Однако получается это как-то вяло на фоне криков в эфире Соловьева, что Москву оказывается бомбили впервые со времен Второй мировой, поэтому надо уже наконец ударить по Украине тактическим ядерным оружием и разрушить все мосты через Днепр. И в понедельник, 5 июня, российскими пабликами начали разгонять информацию, что так называемая "вторая" волна мобилизации не планируется. Возможно, Путин ограничится увольнением министра обороны Сергея Шойгу, о чем уже давно говорят. Однако, что реакция кремлевского "фюрера" на перенесение войны на территорию РФ, что возможно освобождение министра обороны, — это наихудшие из возможных вариантов для Путина сегодня, которые несут огромные репутационные потери в его окружении.