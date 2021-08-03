На старт, внимание, Крымская платформа: почему Байден, Меркель и Макрон не приедут в Киев

Смотря на реакцию РФ, некоторые государства выбирают с одной стороны поддержку нас, а с другой все же оставляют себе окошко для маневра.

К первому учредительному саммиту Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, меньше трех недель. Уже известно, что в украинскую столицу приедут представители 30-ти государств и международных организаций из разных уголков мира. Но лидеров США, Германии и Франции (участников нормандского формата) не будет.

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, состоится масштабная конференция, посвященная Крыму. По итогам участники подпишут Декларацию, которая останется открытой для других стран, которые по тем или иным причинам не смогли присоединиться к первому учредительному саммиту.

На восьмой год оккупации, создание такой площадки, как Крымская платформа, является огромным прорывом. Но это только первый шаг. Впереди много работы по созданию настоящего действенного международного формата по деоккупации Крыма и привлечения России к ответственности за преступления, которые она совершила.

ТСН. ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита.

Крым на повестке дня

Почти от каждого западного политика и дипломата можно услышать, что попытка аннексии Россией Крыма в 2014 году стала для всего мира настоящей неожиданностью. Мол, никто не ожидал, что Москва пойдет на изменение европейских границ военной силой впервые с 1945 года.

Хотя "отцы" становления современного независимого украинского государства хорошо помнят, как сразу после провозглашения Акта о государственной независимости 24 августа 1991 года в Киев приехали Анатолий Собчак (мэр Санкт-Петербурга) и Александр Руцкой (первый и последний вице-президент РФ), уже тогда угрожая отделением Крыма и Донбасса за выход из СССР. Ровно через год Госдума (тогда Верховный Совет России) приняла постановление о признании акта передачи Крыма Украине в 1954 году юридически ничтожным.

"На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года администрация Буша-младшего пыталась направить Грузию и Украину на путь членства в НАТО, против чего выступили европейцы, особенно Германия и Франция. Трагические последствия все увидели в августе, когда российские войска вторглись в Грузию, фактически поставив под контроль Москвы две провинции, которые таковыми по сей день и остаются. Страдания Украины начались позже, но картина была такая же. За этим последовали западные санкции, но Россия не отказалась и не изменила своего воинственного поведения при администрации Обамы, чувствуя его значительную слабость на глобальном уровне".

Это строки из книги "Комната, где это произошло" бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Возможно тогда на Барака Обаму так повлияло получение Нобелевской премии за "выдающиеся достижения в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между странами". А, возможно, договоренность с Владимиром Путиным, что дальше Крыма он не пойдет, о чем также пишет Болтон. Не сложно догадаться, кто ее нарушил, что не исключает низость такой договоренности в принципе.

При президентстве Петра Порошенко его советники твердили, что не могут поднимать вопрос возвращения Крыма на международном уровне, потому что Россия перестанет даже Донбасс обсуждать. Поэтому, мол, лучше сначала сосредоточиться на урегулировании войны на Востоке, продемонстрировав, как Украина реформируется и модернизируется, и крымчане сами захотят вернуться.

Только через два года президентства Владимира Зеленского тема деоккупации Крыма начала громко звучать на международном уровне. Более того, оказалось, что создание амбициозного проекта Крымская платформа не привело к ультиматуму России по выходу из Минских договоренностей или нормандского формата.

"Я бы не сказал, что при Порошенко Крым отдалялся (с повестки дня — Авт.). Просто не было такой конкретной формы. Насколько мне известно, во всех бумагах, на всех переговорах тема Крыма так же фиксировалась. Сейчас это переведено в другой, я бы сказал, формат нового качества. Это очень хорошо. Теперь важно, чтобы этот позитив трансформировался в практическое давление международного сообщества на Россию. Вот собственно мне кажется и главная цель этой затеи", — комментирует ТСН.ua бывший министр иностранных дел Украины, председатель Центра по изучению России Владимир Огрызко.

Кто приедет?

Но с практическим давлением международного сообщества на Россию пока не очень. Особенно на фоне крупной сделки между Соединенными Штатами и Германией по "Северному потоку-2" за спиной Украины. Да, свое участие в первом учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве (в КВЦ "Парковый") уже подтвердили 30 стран и международных организаций: США, Великобритания, Польша, Молдова, Грузия, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея. Уже известно, что приедут президенты Латвии, Словакии и Словении.

Но США, Германия и Франция, участники нормандского формата, не будут представлены на уровне лидеров. От Соединенных Штатов в Киев приедет министр транспорта Питер Буттиджедж. Правда, по информации источников ТСН.ua в украинских дипломатических кругах, Буттиджедж приедет в статусе спецпредставителя Байдена (то есть, Белый дом предоставит ему соответствующий мандат). Это вызвало бурную реакцию в России, ведь Буттиджедж открытый гей, всегда выступает за права ЛГБТ, а в Украину он вероятно приедет со своим мужем.

Что касается канцлера Германии и президента Франции, ранее ТСН.ua уже писал, что их офисы долго отмалчивались. О личном участии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона речь не шла сразу. Что довольно странно, по крайней мере со стороны Меркель, ведь в сентябре она покидает пост канцлера. Однако последние события вокруг России доказывают, что их идея сближения с Москвой сработала, поэтому зачем лишний раз раздражать Путина. К тому же, до сих пор не понятно, на каком уровне будет представлена Турция.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в Крымской платформе. Но до саммита остается совсем немного и пришло время официально определяться. Директор программы безопасностных студий Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест говорит ТСН.ua, что зимой Киев собирался пригласить всех руководителей государств, кто голосовал в марта 2014 года по Резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины в "международно признанных границах".

"Приглашение соответствующим образом отправляли. Но никто на топ-уровне ничего не обещал. То есть, я не видела четких обещаний от мировых лидеров. Поэтому нельзя говорить о понижении уровня представительства. И я бы не привязывала это к "Северному потоку-2". Смотря на реакцию РФ, кроме тех государств, которые имеют четкую и жесткую позицию с самого начала в отношении Москвы (как, например, Литва), все остальные выбирают с одной стороны поддержку нас, а с другой все же оставляют себе окошко для маневра", — комментирует ТСН.ua Анна Шелест.

Что дальше?

По словам Дмитрия Кулебы, кроме основного заседания с участием глав делегаций, на первом саммите Крымской платформы в Киеве состоятся четыре тематические панели: о непризнании попытки аннексии, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, и восстановление прав крымскотатарского народа. По итогам одобрят Крымскую декларацию (или Крымскую хартию), которая будет открытой для присоединения других государств.

Далее, по словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, после саммита всех ждет титаническая работа, которая пройдет по пяти основным направлениям: политика непризнания, безопасности, санкций, экономических и экологических последствий. Но, как это будет происходить на практике, пока непонятно.

По словам представителей украинской власти, которые занимаются темой Крыма, площадка Крымской платформы должна существовать, пока Россия не уберется с полуострова. В частности в Офисе президента очень хотели проводить такие саммиты ежегодно. Но Эмине Джапарова уже заявила, что у государства Украина просто нет столько ресурсов, поэтому есть идея "парковать" Крымскую платформу на площадке Генассамблеи ООН.

"По поводу площадки ООН, я не представляю, как это сделать. Тогда это уже не будет саммитом на высшем уровне. Сейчас у Крымской платформы три уровня: правительственный (саммиты), парламентский и экспертный, — говорит ТСН.ua Анна Шелест. — Я не знаю таких площадок в ООН. Единственное, что могу себе представить, — это ежегодное мероприятие на полях Генассамблеи. Но мы еще не знаем, в каком формате она будет проходить даже в этом году в условиях пандемии".

Владимир Огрызко согласен с тем, что такие саммиты по Крыму должны стать регулярными, а площадку выбирать — это уже вопрос следующий. Но это надо запускать по всем возможным площадкам, нк только ООН. Есть Совет Европы, где речь идет о правах человека, которые в Крыму уничтожают ежедневно.

"Поэтому сама мысль мне нравится. Как перевести это в практическую плоскость после первого саммита? Думаю, это задача и для тех, кто примет участие в первом собрании. Мне приходит в голову практика проведения ежегодной конференции по реформам в Украине. Последний раз она была в Вильнюсе, до этого — в Торонто, а начиналась в Лондоне. Почему бы не сделать такую же практику, когда какая-то страна будет принимать у себя эту платформу? Тогда это снимет много вопросов организационного и финансового характера для Украины. Проводить такие мероприятия — это непросто. Говорю вам как человек, который принимал участие во многих таких мероприятиях, организованных не только Украиной, но и другими государствами", — замечает Владимир Огрызко.

Также эксперты, входящие в экспертную сеть Крымской платформы (которая состоит из почти 180 украинских и международных экспертов из 33 стран мира), напоминают, что финансово организовать такой масштабный саммит с участием 30-ти государств Украине помогают USAID (агентство США по международному развитию) и Благотворительный фонд "Восточная Европа", и они не единственные. Например бэк-офис Крымской платформы финансирует USAID.

Заявляли также, что на национальном уровне создается фронт-офис Крымской платформы, куда 23 августа повезут высокопоставленных иностранных гостей. Он должен стать полноценным офисом Крымской платформы, который будет 24/7 мониторить ситуацию во временно оккупированном Крыму и заниматься проблемами крымчан. Правда, не совсем понятно тогда, а что же будет с бэк-офисом?

Напоследок стоит еще раз подчеркнуть, очень хорошо, что на восьмой год незаконной оккупации Крым возвращается к международную повестку дня. Но называть Крымской платформу "форматом" сейчас будет преувеличением, ведь за столом нет России. Поэтому пока первый учредительный саммит Крымской платформы — это скорее конференция друзей Украины. Да, Эмине Джапарова абсолютно права, впереди титанический труд, в том числе по работе с западными столицами по увеличению политического и санкционного давления на режим Путина.

"Крымская платформа": кого ждет президент и о чем будут говорить на саммите

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