На старт, внимание, выборы: как отставка Разумкова связана со вторым сроком Зеленского

Зеленский решил уволить Разумкова. Его место под куполом скорее всего займет Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уходит в отставку. Соответствующие слухи циркулировали более полугода. Но сейчас "слуги" говорят, что это уже свершившийся факт — решение принял лично президент.

В четверг, 30 сентября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия фактически запустил маховик отставки — запросил у председателя парламента подписные листы. Чтобы вынести вопрос на голосование в зал, надо собрать минимум 150 подписей народных избранников. Делать это будут в Трускавце на неформальном съезде "Слуги народа", который лично посетит Владимир Зеленский.

Поговаривают, что отставка Разумкова связана с желанием Банковой объявить досрочные президентские выборы, чтобы провести их раньше парламентских, которые приходятся на осень 2023 года. Но эксперты смотрят на это скептически. Говорят, что отставка Разумкова была лишь вопросом времени, уж очень много противоречий накопилось между спикером и президентом.

ТСН.ua узнавал об истинных причинах отставки Разумкова, его политических амбициях и как все это связано с возможным походом Зеленского на второй срок.

Охлаждение отношений

Достаточно долго и Дмитрий Разумков, и "слуги", и Банковая опровергали слухи о конфликте во властной команде. Хотя, например, скандал между Разумковым и его первым заместителем Русланом Стефанчуком вышел в публичную плоскость еще несколько месяцев назад. Но даже после официального обращения Арахамии за подписными листами, спикер продолжал утверждать обратное.

"Если его (конфликт — авт.) хотят создать — это другой вопрос. У меня не было конфликтной ситуации с фракцией. Тем более я не был приглашен на фракцию, чтобы поговорить о каком-то конфликте. Просто, думаю, была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия — авт.) ее выполнил", — пояснил Дмитрий Разумков.

В "Слуге народа" подтвердили ТСН.ua, что подписи будут собирать на неформальном съезде фракции в Трускавце. Говорят, что это станет своеобразным тестом: кто не поставит подпись, к тем будут вопросы лично у Владимира Зеленского. Разумкова в Трускавец не пригласили, потому что, по словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, это не свадьба, и форма приглашения туда другая.

Судя по текущей ситуации, голосов за отставку Разумкова под куполом хватит. Львиную долю дадут "слуги". Да, в монобольшинстве есть люди из условной орбиты Разумкова. Их около десятка. Но они не смогут выйти из фракции в знак протеста, потому что потеряют мандат. Поддержат и некоторые депутатские группы. Что касается оппозиции, там категорически против.

Триггером отставки Разумкова, по словам "слуг" и экспертов, стал т.н. закон об олигархах.

Во-первых, спикер считает, что документ был проголосован с нарушением Регламента. К тому же, по словам Разумкова, законопроект содержит юридическую коллизию относительно того, кто именно должен определять статус олигарха — СНБО или НАПК. Но готов подписать проект на заседании 5 октября.

Во-вторых, вопреки воле Банковой, спикер направил документ на оценку Венецианской комиссии

Зеленский-Разумков

Дмитрий Разумков — первый номер в избирательном списке "Слуги народа". Именно он вел партию Зеленского на досрочные парламентские выборы в 2019 году. Более того, если вспомнить подготовку к президентским выборам того же года, именно Разумков от имени штаба Зеленского ходил по эфирам, нередко представляя его позицию, как кандидата в президенты.

За половину своего срока Владимир Зеленский в который раз демонстрирует, что готов быстро прощаться с членами команды, какими бы близкими они ни были. Например, так произошло с бывшим главой ОПУ Андреем Богданом.

Некоторые из "слуг" в разговоре с ТСН.ua говорят, что Разумков перестал быть "своим" для Зеленского, ушел в свободное политическое плавание и довольно часто действовал вопреки воле президента. Другие указывают на еще одну причину — позицию Разумкова по второму президентскому сроку Зеленского. В четверг, 30 сентября, на брифинге Разумков в который раз заявил, что категорически против этого.

Говоря о причинах отставки, политолог Владимир Фесенко указывает на охлаждение отношений между командой Зеленского и Разумковым чуть ли не с первых месяцев спикерства последнего. В прошлом году это охлаждение уже стало заметным. А в этом году один повод просто наслаивался на другой.

"Рубиконом стал закон об олигархах: или Разумков должен был принять президентские инициативы, которые продвигала команда Зеленского, или последняя вынуждена отстранить Разумкова. Поэтому отставка стала неизбежной. Правда, я думал, что решение будет принято в Трускавце. Но судя по сегодняшним событиям, политическое решение принято самым Зеленским. А в Трускавце проведут предварительный зондаж. Сбор подписей будет оценкой политической лояльности каждого депутата "Слуги народа" к президенту. А к тем, кто не подпишет, возникнут вопросы, с ними начнется отдельная работа. Но, думаю, больших проблем со сбором подписей за отставку не будет", — объясняет ТСН.ua Владимир Фесенко.

Политические амбиции Разумкова

После экватора президентства Зеленского на Банковой всерьез начали обсуждать его поход на второй срок. Хотя, баллотируясь в 2019 году, он обещал, что идет только на пять лет. Правда, окончательного решения еще нет.

Но проблема в другом. По Конституции, очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий действующего главы государства. То есть, 31 марта 2024 года. Очередные же выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. То есть, 29 октября 2023 года, — за полгода до президентских.

Фактически очередные парламентские выборы станут вотумом доверия к Владимиру Зеленскому и оценкой результатов работы его команды. Вряд ли "Слуге народа" удастся повторить феномен 2019 года, когда впервые в истории независимой Украины президент сформировал свое единоличное большинство в Верховной Раде. Результат "Слуги народа" на очередных парламентских выборах в 2023 году автоматически отразится на рейтинге самого Зеленского. К тому же, даст карты в руки оппозиции качать ситуацию.

Именно поэтому уже достаточно давно в украинском политикуме циркулируют слухи о возможном объявлении досрочных президентских выборов, которые должны состояться раньше очередных парламентских. Для этого действующий президент должен добровольно уйти в отставку, а его полномочия будет выполнять спикер Верховной Рады. Оптимальной кандидатурой для этого считают именно Руслана Стефанчука.

Но эксперты относятся к этому скептически. Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко пока не видит начала подготовки к парламентским или президентским выборам.

"Поэтому я бы не был столь категоричен, говоря, что отставка Разумкова — это начало предвыборной кампании. У Разумкова давно были конфликтные отношения с ОПУ и президентом лично. В принципе он давно мозолил глаза. После того, как Зеленский взял под полный контроль парламент, смысла дальше держать Разумкова на этом посту, когда все знают, что есть конфликт и сложные отношения, нет. Поэтому это первопричина. А будут или не будут досрочные выборы, по состоянию на сейчас на это нет ответа ни у кого в государстве", — говорит ТСН.ua Вадим Денисенко.

А вот в чем эксперты точно уверены, так это в создании Разумковым собственного политического проекта. По мнению политолога Владимира Фесенко, у пока еще действующего спикера просто не будет другого выхода, иначе через несколько месяцев о нем забудут.

"Информационно ближайшие несколько месяцев ему удастся удержаться на плаву. Затем надо создавать свою политсилу, конвертировать сегодняшний рейтинг в новый формат, формировать свою команду. Он был на пограничье между "зелеными" и другими. А теперь надо формировать собственную нишу, сориентировать ядро, пытаться его расширить. Если он этого не сделает, через несколько месяцев и от сегодняшнего рейтинга мало что останется. Потому что без должности спикера ему будет сложнее оставаться в эпицентре информационных процессов. Не будет такого влияния, как сейчас", — считает Владимир Фесенко.

Социология КМИС (10-15 сентября) показывает, что лидерство электоральных симпатий (среди тех, кто определился) удерживает партия "Слуга народа" с 20% и Владимир Зеленский 33,3%. По данным социологической группы "Рейтинг" (2-4 сентября), "Слуга народа" имеет 25,8%, а Зеленский — 31,1%. Центр Разумкова (29 июля — 4 августа) дает "Слуге народа" 27%, Зеленскому — 29%.

Что касается президентских рейтингов Дмитрия Разумкова, социология показывает максимум 3%. Причем антирейтинг у него больше (более 30%), чем уровень доверия граждан (29%).

По словам Вадима Денисенко, по состоянию на сегодняшний день в Разумкова есть 1,5-2% по разной социологией — это его абсолютный пик.

"Избиратели Зеленского и Разумкова даже теоретически не пересекаются. Избиратель Разумкова — в основном старшее поколение, в меру пророссийское и антихайпове. Это во многом прямая противоположность избирателя Зеленского. Откуда Разумков будет черпать свою электоральную базу? Для меня пока очень тяжело понять. Будет ли попытка делать определенные сложные альянсы типа Разумков-Смешко-Гройсман-Яценюк, может еще кто-то? Вполне возможно. Но когда есть одновременно столько мощных лидеров, каждый из которых хочет быть первым, объединять людей невероятно тяжело. Тем более, если условно завтра не будет выборов. Если же завтра будут выборы, вполне вероятно, что какие-то такие альянсы будут", — резюмирует Вадим Денисенко.

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