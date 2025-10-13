На стене метро в Киеве появился ручей: что произошло и есть ли опасность для людей

Станция метро "Васильковская" / © УНІАН

В Киеве в подземном переходе станции метро «Васильковская» заметили ручей. Вода стекала по стенам и лестнице подземного сооружения. Очевидцы сообщают, что ручей в подземном переходе течет уже второй день подряд. Место протекания оградили ограничительной лентой.

Станция «Васильковская» находится на синей ветке метрополитена, которая недавно была частично закрыта на ремонт из-за проблем с грунтовыми водами в тоннеле на соседней станции «Демеевская». Поэтому появление «ручья» сильно напугало пассажиров.

В КП «Киевский метрополитен» ТСН.ua рассказали, что в подземном переходе станции «Васильковская» была течь именно дождевой воды, но подчеркивают, что она попадала в дренажную систему.

Вода на станции метро / © ТСН

«Отметим, что при осмотре было выявлено наличие воды в 4-х колодцах возле станции. Два из них принадлежат „Киевводоканалу“, где водууже откачали. Два других — местному ДЭУ, дождевую воду также уже откачали», — сообщили в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что станция «Васильковская» и подземные переходы сейчас работают в обычном режиме.