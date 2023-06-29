Новый скандал в Киеве: в Конча-Заспе хотят реконструировать столовую на 88 миллионов гривен

В Олимпийском центре рассказали, почему именно сейчас нужно приступать к работе.
В Киеве снова разразился скандал из-за тендера на миллионы. В социальных сетях активно обсуждают реконструкцию столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Там планируют потратить на реконструкцию столовой свыше 88 миллионов гривен, о чем говорится на сайте Zakúpki.Prom.
Пользователи социальных сетей удивляются сумме средств, которые планируется потратить.
Люди пишут, что наши спортсмены никогда не страдали от плохого питания, а большинство пользователей сети категорична: сначала победа на фронте, а потом все остальное.
Сайт ТСН.ua поинтересовался у руководства Олимпийского центра "Конча-Заспа", актуальна ли такая реконструкция столовой и почему ее нужно проводить именно сейчас, во время войны.
Столовая должна принимать больше спортсменов
В Центре говорят, что люди просто не понимают масштабы работ, которые сейчас проходят на территории, где тренируются олимпийцы. С 2019 здесь началась комплексная реконструкция всего Олимпийского центра. Строится несколько крупных спортивных построек, хотя сейчас приостановлено строительство Олимпийского бассейна. А реконструкция столовой входит в общий план по реконструкции Олимпийского центра.
"Строим новое сооружение спального комплекса на 180 мест, а еще игровой зал. Также запланированы работы по столовой центра, ведь это здание возведено в 70-х годах прошлого века. Да, там был сделан неплохой ремонт, спортсмены питаются у нас по принципу "шведского" стола". В столовой могут принимать пищу до 300 спортсменов одновременно. Но бывают ситуации, когда на базе находится более 400 спортсменов и мы просто физически не можем их накормить за 1-1,5 часа. Поэтому в 2021 году был разработан проект по реконструкции и расширение столовой", — рассказывает сайту ТСН.ua Андрей Крылюк, генеральный директор "Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа".
Что планируют строить?
Он отмечает, что реконструкция – это не просто ремонт помещений и комнат, а комплексное расширение столовой.
"Мы хотим оставить отремонтированную часть столовой, а это обеденный зал, где раньше был сделан ремонт, реконструкция его не коснется. Помещение столовой будет расширено более чем на 2 тысячи квадратных метров. Мы хотим увеличить площадь залов, кухни, подсобных помещений, складов. Например, наше хранилище продуктов с расположением морозильных камер выглядит очень удручающе, потому что было построено в начале 70-х годов. Плюс нужно сделать подъездные пути и канализацию. В указанную сумму 88 миллионов входит также оборудование, мебель, инвентарь, проектные и строительные работы", — отмечает сайту ТСН.ua Андрей Крылюк.
Спортивной инфраструктуры не хватает
Он добавляет, что фундаментные работы по реконструкции столовой планируют начать в этом году.
"Мы все надеемся на победу, поэтому очень хочется закончить все работы по реконструкции столовой одновременно с нашим спальным корпусом. Сейчас в Украине очень острая проблема со спортивной инфраструктурой. Многие спортивные объекты просто разбомблены врагом, особенно в Чернигове и Херсоне. В нашем центре тренируется много спортсменов, проводит подготовку наша команда "Ігри нескорених". Половина сборных, которые сейчас на европейских играх, тренировались у нас. К сожалению, многие наши команды и сборные тренируются за границей и вывозят туда деньги. Поэтому очень досадно слышать о излишнем расходовании средств от диванных экспертов", – говорит Андрей Крылюк.
Откуда средства на реконструкцию?
Он объясняет по поводу средств, которые планируют потратить на столовую:
"Эти средства не из общего фонда бюджета Украины. Мы получили эти деньги из спецфонда. Он наполняется за счет процентов, уплачиваемых от казино и игровых интернет компаний, покупающих лицензии на игровую деятельность. Они обязаны за них платить 1,5% на спортивную инфраструктуру государства. Потому и появились эти средства. Но это не значит, что мы сразу потратим все 88 миллионов. На этот год запланировано использовать на работы по реконструкции столовой до 10 миллионов гривен", — объясняет генеральный директор "Олимпийского учебно- спортивного центра "Конча-Заспа".
Андрей Крылюк говорит, что Олимпийский центр работает с самого начала войны. На их территории размещалась база, где могли временно жить беженцы. Здесь до сих пор бесплатно живут спортсмены, которым просто некуда возвращаться из-за войны.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о том, что в аэропорту "Борисполь" хотят потратить почти 52 млн грн на уборку залов и мойку окон.
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