Новый скандал в Киеве: в Конча-Заспе хотят реконструировать столовую на 88 миллионов гривен

В Олимпийском центре рассказали, почему именно сейчас нужно приступать к работе.

В Киеве снова разразился скандал из-за тендера на миллионы. В социальных сетях активно обсуждают реконструкцию столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Там планируют потратить на реконструкцию столовой свыше 88 миллионов гривен, о чем говорится на сайте Zakúpki.Prom.

Пользователи социальных сетей удивляются сумме средств, которые планируется потратить.

Люди пишут, что наши спортсмены никогда не страдали от плохого питания, а большинство пользователей сети категорична: сначала победа на фронте, а потом все остальное.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у руководства Олимпийского центра "Конча-Заспа", актуальна ли такая реконструкция столовой и почему ее нужно проводить именно сейчас, во время войны.

Столовая должна принимать больше спортсменов

В Центре говорят, что люди просто не понимают масштабы работ, которые сейчас проходят на территории, где тренируются олимпийцы. С 2019 здесь началась комплексная реконструкция всего Олимпийского центра. Строится несколько крупных спортивных построек, хотя сейчас приостановлено строительство Олимпийского бассейна. А реконструкция столовой входит в общий план по реконструкции Олимпийского центра.

"Строим новое сооружение спального комплекса на 180 мест, а еще игровой зал. Также запланированы работы по столовой центра, ведь это здание возведено в 70-х годах прошлого века. Да, там был сделан неплохой ремонт, спортсмены питаются у нас по принципу "шведского" стола". В столовой могут принимать пищу до 300 спортсменов одновременно. Но бывают ситуации, когда на базе находится более 400 спортсменов и мы просто физически не можем их накормить за 1-1,5 часа. Поэтому в 2021 году был разработан проект по реконструкции и расширение столовой", — рассказывает сайту ТСН.ua Андрей Крылюк, генеральный директор "Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа".

Так сейчас выглядит столовая Олимпийского центра в Конча-Заспе

Что планируют строить?

Он отмечает, что реконструкция – это не просто ремонт помещений и комнат, а комплексное расширение столовой.

"Мы хотим оставить отремонтированную часть столовой, а это обеденный зал, где раньше был сделан ремонт, реконструкция его не коснется. Помещение столовой будет расширено более чем на 2 тысячи квадратных метров. Мы хотим увеличить площадь залов, кухни, подсобных помещений, складов. Например, наше хранилище продуктов с расположением морозильных камер выглядит очень удручающе, потому что было построено в начале 70-х годов. Плюс нужно сделать подъездные пути и канализацию. В указанную сумму 88 миллионов входит также оборудование, мебель, инвентарь, проектные и строительные работы", — отмечает сайту ТСН.ua Андрей Крылюк.

Обеденный зал столовой олимпийцев. Нас заверили, что реконструкция не коснется этого помещения

Спортивной инфраструктуры не хватает

Он добавляет, что фундаментные работы по реконструкции столовой планируют начать в этом году.

"Мы все надеемся на победу, поэтому очень хочется закончить все работы по реконструкции столовой одновременно с нашим спальным корпусом. Сейчас в Украине очень острая проблема со спортивной инфраструктурой. Многие спортивные объекты просто разбомблены врагом, особенно в Чернигове и Херсоне. В нашем центре тренируется много спортсменов, проводит подготовку наша команда "Ігри нескорених". Половина сборных, которые сейчас на европейских играх, тренировались у нас. К сожалению, многие наши команды и сборные тренируются за границей и вывозят туда деньги. Поэтому очень досадно слышать о излишнем расходовании средств от диванных экспертов", – говорит Андрей Крылюк.

В этом помещении, построенном в начале 70-х годов, находится хранилище продуктов с расположением морозильных камер.

Откуда средства на реконструкцию?

Он объясняет по поводу средств, которые планируют потратить на столовую:

"Эти средства не из общего фонда бюджета Украины. Мы получили эти деньги из спецфонда. Он наполняется за счет процентов, уплачиваемых от казино и игровых интернет компаний, покупающих лицензии на игровую деятельность. Они обязаны за них платить 1,5% на спортивную инфраструктуру государства. Потому и появились эти средства. Но это не значит, что мы сразу потратим все 88 миллионов. На этот год запланировано использовать на работы по реконструкции столовой до 10 миллионов гривен", — объясняет генеральный директор "Олимпийского учебно- спортивного центра "Конча-Заспа".

На плане красным цветом обозначена площадь достройки к существующей столовой

Андрей Крылюк говорит, что Олимпийский центр работает с самого начала войны. На их территории размещалась база, где могли временно жить беженцы. Здесь до сих пор бесплатно живут спортсмены, которым просто некуда возвращаться из-за войны.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о том, что в аэропорту "Борисполь" хотят потратить почти 52 млн грн на уборку залов и мойку окон.

Читайте также:

"Золотая" брусчатка в центре Киева: людей возмутил масштабный ремонт во время войны

"Золотые" на бумаге, но действительно страшные укрытия в Киеве: овощерезок там не нашли, однако есть новая чудо-закупка – маты на 3 млн грн

"Золотой" песок для пляжей Киева: кто и зачем хочет купить его на 6,5 млн грн