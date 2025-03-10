На субсидии фермерам в Украине выделили 4,6 млрд грн: кто и как может получить деньги

Когда программу возобновят снова и кто именно может ею воспользоваться.

Сожженная россиянами техника, уничтоженные зернохранилища, фермы для содержания животных и поля, превращенные в пожарища. Украинский агрокомплекс за время полномасштабного вторжения понес потери более чем на 10 миллиардов долларов, подсчитали специалисты Киевской школы экономики.

Чтобы помочь, в частности, небольшим фермерам во время войны в этом году правительство продолжило программу специальных субсидий. Их выдают тем, кто возделывает землю, или же выращивает скот. Деньги выделили в рамках грантового соглашения между Украиной и международными партнерами.

Желающих получить помощь оказалось так много, что подачу заявок временно прекратили. Когда программу возобновят снова и кто именно может ею воспользоваться – корреспондентка ТСН Елена Лоскун узнавала.



Руслан Смиленко осматривает свое поле. Здесь он с осени высеял пшеницу. Хотя зима была засушливая, озимые, радуется, капризы природы выдержали.

Частным фермерством Руслан начал заниматься лет десять назад. И сейчас возделывает 15 гектаров земли. Кроме пшеницы, выращивает сою. А в этом году планирует высеять еще подсолнечник. Дело, говорит, прибыльное, но и расходы тоже немалые.

“Себестоимость выращивания пшеницы 1 га по моей технологии мне обходится где-то около 25-30 тысяч гривен. По сое где-то в районе 20-ти”, – говорит фермер Руслан Смиленко.

Руслан Смиленко/Скриншот по видео ТСН

Чтобы сэкономить, через Государственный аграрный реестр мужчина подался на специальную бюджетную субсидию для поддержки небольших фермеров во время войны.

Кто и сколько может получить

На один гектар земли дают по четыре тысячи гривен. Бесповоротно. Одно из условий – нужно указать, на что планируете потратить средства.

Это субсидия на гектар. То есть для малых фермеров до 120 га, которые возделывают эти земли, которые систематически возделывают. Которые уже что-то посеяли или планируют посеять”, – говорит заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Денис Башлык/Скриншот по видео ТСН

Субсидии фермерам/Скриншот по видео ТСН

"Я подал на 15 гектаров. Соответственно, я должен получить 60 тысяч гривен”, – говорит фермер.

Под программу подпадает и содержание скота. Имеющий в собственности от трех до 100 коров может получить по семь тысяч гривен за каждую.

Дотации на коз и овец – по 2 тысячи. И в стаде должно быть от пяти до пятисот голов. В правительстве говорят: похожая программа была и в прошлом. Но сейчас денег выделили больше.

Субсидии фермерам/Скриншот по видео ТСН

Субсидии фермерам/Скриншот по видео ТСН

"В бюджете предусмотрено 2,8 млрд грн на субсидию, если мы говорим о земле. По животноводству 1,4 млрд. на коров и примерно 400 млн на овец и коз”, – говорит Денис Башлык.

По словам эксперта Олега Хоменко, подобные субсидии выгодны не только фермерам, но и государству.

"Это, прежде всего, поддержка экономической активности фермерства и сельхозпроизводства, затем оно излагается в состояние уплаты налогов, в поступлениях в местные бюджеты, создание рабочих мест", — говорит генеральный директор УКАЮ Олег Хоменко.

Однако податься на помощь оказалось настоящим квестом, вспоминает Руслан Смиленко.

"Когда поступила заявка из государственного аграрного реестра, это было 9 часов утра, что субсидия запускается в действие, принимает заявки, и уже буквально через полчаса, когда я зашел, сайт уже висел", — говорит фермер.

В правительстве объясняют: все это из-за большого количества желающих. На содержание скота поступило около десяти тысяч заявок. На обработку земли – 15 тысяч.

Первую волну программы на время обработки анкет приостановили. Но обещают: уже скоро стартует второй этап.

Руслану Смиленко повезло – он податься таки смог. Теперь ждет, одобрят ли его обращение.

“Я привез минудобрение на 60 тысяч грн. Если подойдут дополнительные средства, я потрачу их на приобретение качественных высокопродуктивных семян. Или пшеницы, или сои, или подсолнечника", – говорит фермер.

Между тем в правительстве предупреждают: полученную субсидию фермеры обязаны потратить исключительно на аграрные нужды. Иначе деньги придется вернуть. За соблюдением условий будут следить тщательно.

Напомним, за более чем тысячу дней полномасштабной войны Украина стала самой заминированной страной мира. Кассетными бомбами, минами-ловушками и осколками от снарядов усеяна треть нашей территории. Иностранные аналитики пишут – чтобы устранить эту угрозу, украинцам понадобится почти 800 лет.

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