На суде по делу Тимошенко вспыхнул скандал: защитники депутата восстали (видео)

Народный депутат Юлия Тимошенко на судебном заседании 19 января / © ТСН

Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ сделал рассмотрение дела лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко в закрытом режиме. Это возмутило политика, ее защитников и присутствующих депутатов.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания 19 января.

Заявления Тимошенко на суде 19 января

«Они хотят изолировать меня и не дать возможность работать. И поэтому им хочется закрыть это судебное заседание, чтобы общество просто не видело этого „беспредела“, — заявила Тимошенко.

Депутат также назвала предидущее судебное заседание по своему делу, которое проходило в открытом режиме, «фарсом», направленным на уничтожение ее авторитета.

«Прошлое заседание судебное, которое было открытым, это был по-сути суд присяжных всех граждан Украины, правоведов, юристов. И я хочу, чтобы просто вы почитали, что думают профессиональные правоведы-юристы об этом фарсе, который назвали предыдущим судом. Фарс, без доказательств, без соблюдения закона, хамский, просто. Сработали как пиар-агенция, чтобы уничтожить мой авторитет в государстве и уничтожить мое право работать», — высказалась подозреваемая.

Она подчеркнула, что «не позволит этого сделать», поэтому настаивает, чтобы суд был публичным.

Однако судья был невозмутим и заявил, что считает необходимым проводить заседание в закрытом режиме.

Заявления сторонников Тимошенко

После этого присутствующие в зале сторонники Тимошенко начали выкрикивать: «Журик! Судилище! Журик! Позор! Вы одна стая! Одна стая, господин судья. Вы стая! Вы не имеете ничего общего с европейским судопроизводством. Совершается преступление. Это позор. Вы участник преступления. Это преступник».

Дело Юлии Тимошенко: в чем подозревают депутата

Напомним, 16 января ВАКС избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн по делу о подкупе народных депутатов. Политик обязана сдать загранпаспорта, не покидать Киевскую область и не общаться с определенным кругом лиц. Депутат заявляла о намерении обжаловать это решение.

НАБУ и САП 14 января сообщили о подозрении Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. По данным следствия, она инициировала переговоры о создании системного механизма регулярных выплат народным избранникам в обмен на лояльное голосование, с авансовыми платежами и координацией действий через защищенный мессенджер.