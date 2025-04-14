На Сумщине 49 сел остались без людей: какая причина и что там происходит

Сумщина / © ТСН

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Около 50 тысяч жителей приграничья Сумщины уже эвакуированы. Полсотни деревень полностью оставили гражданские из-за усиления обстрелов со стороны России. Однако еще тысячи сумчан нуждаются в эвакуации. Сложнее всего вывозить малоподвижных, пожилых и людей с инвалидностью.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Люди трактором эвакуировались из села, когда россияне их обстреляли

Транзитный центр в Сумах — место, куда приезжают люди из приграничных громад с Россией. Там, где уже невозможно жить. Владимир из села Беловоды. На его глазах через несколько часов россияне разрушили его дом — сначала артиллерией, потом КАБом.

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Владимир передвигается на протезах. Вместе с односельчанами и родственницей пытались выехать из пустого села на тракторе: пожитки погрузили в прицеп и отправились по грунтовой дороге. Россияне специально охотились за гражданскими. В трактор попали два дрона.

«Доехали в село, два прилета из дронов. Трактор разбило, мы живы», — вспоминает мужчина.

Они скрывались в лесной посадке. Связи не было. То, что их увидел эвакуационный экипаж полиции, можно считать чудом.

Владимир

В Сумской области 49 сел — без гражданских

Сейчас в Сумской области эвакуируют людей из 4 районов — Шосткинского, Конотопского, Ахтырского и Сумского. Всего это около 200 населенных пунктов.

«49 населенных пунктов, где вообще нет ни одного гражданского человека. Они переданы в управление Вооруженных сил Украины», — говорит председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Но еще несколько десятков тысяч остаются в опасности. Момент эвакуации люди откладывают до последнего. А как усиливающиеся обстрелы подвергают опасности себя и эвакуационные патрули.

Транзитный центр

Яна — мама 3 детей, тоже сидела до последнего. Ее 4-летние Диана и Лиза в транзитных центрах только что увидели игрушки, не могут оторваться от детской комнаты. Ибо в своем доме на днях сидели в подвале.

И там страшно, и выезжать в неизвестность — страшно, говорит Яна. Потому что непонятно, что дальше делать, где найти жилье.

В транзитном центре люди должны находиться три дня. Но из-за того, что найти жилье всем быстро не удается, люди задерживаются, а новых прибывает все больше, из-за усиления обстрелов приграничья Сумщины.

Куда эвакуируют людей

Самое сложное — найти жилье для лежачих, одиноких, стариков. Именно таких из транзитного центра сегодня забирают волонтеры.

Эвакуация одного лежащего человека может стоить несколько десятков тысяч гривен, но самое главное найти убежище с уходом.

Сумчан из Мирополья, Краснополье Хотинского общества привезли в гериатрический пансионат Киевской области. Пожилые люди, которые месяцами жили в аду, первую ночь ночевали в тишине.

Анатолий держался за свой дом, в котором приложили немало усилий. Он все время перечисляет количество имущества — пристройки сделаны собственными руками, телевизоры в комнатах, современная стиралка, отремонтированная котельная. А теперь в свои 78 лет стал бездомным. У него еще больше обострилась дрожь рук и ног. Единственное, что сейчас хочется — согреться и выспаться. Люди здесь могут оставаться сколько нужно. Однако волонтеры могут организовать выезд и за границу.

«Сейчас принимает Норвегия Дания, транзит через Польшу», — говорит Дмитрий Максимович, директор благотворительного фонда Barrier-Free Foundation.

Василий и Людмила не хотят за границу. Единственное, что им сейчас нужно быть вместе. Они из Мирополья от поселка ничего не осталось. Все лежит в развалинах. Их вывозили в одиночку. Людмила потеряла телефон и связь прервалась. Господин Валыс считал, что ее никогда больше не увидит. Через несколько дней пара встретилась в эвакуационном автобусе, и теперь все время держатся друг за друга. Они ничего не увезли из своего дома, даже одежды не хватает.

Василий и Людмила / © ТСН

Но он взял бумажные распечатки старых фотографий своих близких и родительского дома, которого больше нет. Василий видел, как его уничтожили русские.

Дата публикации 12:57, 14.04.25 Количество просмотров 12 Гепает и днем, и ночью! Более 50 тысяч человек эвакуировались из Сумщины!

Он еще несколько раз гладит лист, на котором остался его дом, а потом просит убрать его из виду, чтобы успокоиться. Ему 84, а ей 83. Они родились во время Второй мировой. Вместе уже полвека. Он ее целует и повторет, что ничего не имеет значения — главное, что Люся рядом.

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