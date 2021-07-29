На Сумщине состоялись улиточные гонки: кто стал самым ловким "спортсменом"

На Сумщине состоялись улиточные гонки: кто стал самым ловким "спортсменом"

Пока готовят спортсменов — посетителям рассказывают о них больше.

6 сантиметров в минуту — именно с такой скоростью движутся самые ловкие улитки. И это — лучший результат на гонках, которые состоялись на Сумщине. В фермерском хозяйстве Лебедина, где выращивают улиток, ввели новый вид развлечений, который сейчас пользуется бешеной популярностью.

О том, какие особенности улиточных гонок и что необходимо для победы — 29 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Не сдерживая эмоций, дети подбадривают своих фаворитов. Улиточные гонки — в разгаре.

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На поле — лучшие из лучших. Спортсменов для соревнований тщательно отбирает бригадир улиточной фермы Алла.

Пока готовят спортсменов — посетителям рассказывают о них больше. Живут спортсмены на поле, под деревянными щитами — там их тьма-тьмущая. Детей учат определять возраст улитки, а еще предлагают косметологические процедуры.

Малышам же больше всего хочется выставить своих участников на поле. Ведь, признаются, большинство из них здесь ради гонок.

К 30-ти сантиметровому забегу все готовы. Беговые дорожки заранее увлажняют водой — это бодрит улиток, когда они будут двигаться за призом.

Новости Украины: в фермерском хозяйстве Лебединая ввели популярные улиточные гонки

Под неистовый шум болельщиков за 5 минут первые спортсмены преодолевают дистанцию.

Желанная победа досталась Маргарите с ее улиткой Владиславом. В подарок от фермы — бесплатная экскурсия и еще одни улиточные гонки.

Но финиша добираются — не все. Осенью, утешают на ферме, улитки будут в лучшей форме, и приглашают вернуться на новые гонки.

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