На Сумщине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который уже служит в ВСУ

На Сумщине мужчина осенью прошлого года отказался от получения «боевой» повестки. Местный признался, что причиной поступка стал страх перед фронтом. Однако история получила неожиданное продолжение: пока шло следствие, подсудимый таки мобилизовался.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

Мужчина сначала отказался от мобилизации

События разворачивались в сентябре 2025 г. Обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. 7 сентября работники ТЦК объявили ему содержание повестки на отправку в воинскую часть.

Однако мужчина наотрез отказался подписывать документ. Военные составили акт об отказе, а материалы передали в полицию. Уже на судебном заседании житель Сумщины не отрицал своей вины.

Мужчина все же присоединился к ВСУ

Ключевым фактором, повлиявшим на решение судьи, стал тот факт, что на момент вынесения приговора мужчина уже проходил военную службу в другой части. По сути, подсудимый исправил свою ошибку еще до того, как услышал приговор.

Орган пробации также предоставил положительную характеристику, отметив, что риск повторного правонарушения — средний, а исправление возможно без изоляции от общества.

Приговор суда

Учитывая искреннее раскаяние и то, что подсудимый уже защищает страну, суд назначил минимально возможное наказание с испытательным сроком.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

