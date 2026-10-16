На Татарке в Киеве обнаружили тело женщины: что произошло

В Киеве погибла женщина

Реклама

В Киеве рядом с жилым домом обнаружили тело погибшей женщины. В Сети публикуют видео, на котором видно погибшую на тротуаре, а рядом на проезжей части стоят автомобили полиции и «скорой помощи».

В полиции Киева сообщили, что трагический случай произошел на улице Загоровской в Татарке.

Реклама

«Погибла женщина 1971 года рождения. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Реклама

Там добавляют, что устанавливают, с какого этажа могла выпасть погибшая, а также причины, приведшие к таким страшным последствиям.

Напомним, что в Киеве пешеход застрелил водителя из-за замечания на дороге.

Новости партнеров

Новости партнеров