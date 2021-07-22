На Темзе начался ежегодный перерасчет королевских лебедей: зачем он нужен

За все время существования традиции переписи королевских лебедей от нее отказывались лишь дважды.

Водоплавающая перепись — на Темзе начался ежегодный перерасчет королевских лебедей. Традиции более 800 лет. И за все время ее отменяли лишь дважды. Как происходит перепись и зачем она нужна, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 21 июля.

Деревянные, четырехместные лодки, украшенные королевской символикой отправляются вдоль Темзы. Маркировщики собирают взрослых лебедей и птенцов и заносят данные о них в официальный реестр.

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Традиция переписи лебедей на Темзе тянется с 12 века — тогда лебединое мясо считалось ценным деликатесом, право владеть этими птицами было только монарх, а инвентаризацию проводили, чтобы проверить, хватит ли птицы на все королевские пиры. Позже корона поделилась лебедями с двумя торговыми гильдиями — виноделов и красильщиков. Их представители сейчас участвуют в переписи рядом с королевскими маркировщиками.

Блюда из лебедей к королевскому столу больше не подают — сейчас птиц осматривают и переписывают для их защиты. Одна из главных проблем — незаконный отстрел птиц.

За работой маркировщиков с набережных наблюдает множество людей.

За все время существования традиции переписи королевских лебедей от нее отказывались лишь дважды — и оба раза уже в третьем тысячелетии. В 2012 маркировщиков остановила наводнение на Темзе, в прошлом — пандемия COVID-19.

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