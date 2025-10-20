На Тернопольщине наказали работницу железной дороги из-за грядки возле колии

Жительницу Тернопольщины наказали из-за грядки возле колеи / © Unsplash

Реклама

В Тернопольской области на 5100 грн оштрафовали работницу «Укрзализныци», которая самовольно захватила землю возле колии и высадила там грядки.

Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, работница «Укрзализныци» самовольно захватила земельный участок, находящийся в «охранной зоне, а именно рядом с железнодорожным переездом на перегоне „Максимовка-Великие Борки“ на 1317+491 м км до 1317 м+594 м отрезка, и размещенной вдоль железнодорожного пути, с целью ее дальнейшей обработки и выращивания сельскохозяйственных культур». Там женщина с 2017 до 2025 года сажала грядки.

Реклама

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она рассказала, что «действительно в период с 2017 года по 2025 год осуществляла обработку и выращивание сельскохозяйственных культур на части земельного участка рядом с железнодорожным переездом на перегоне „Большие Борки — Максимовка“ на 1318 км отрезка, и размещенной вдоль железнодорожного пути, которая находится в охранной зоне».

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины. Ее оштрафовали на 5100 грн.

Напомним, устранский фермер показал, как создать эко-жилье