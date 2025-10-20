- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
На Тернопольщине наказали работницу железной дороги из-за грядки возле колии
На суде женщина признала, что 8 лет обрабатывала земельный участок возле пути.
В Тернопольской области на 5100 грн оштрафовали работницу «Укрзализныци», которая самовольно захватила землю возле колии и высадила там грядки.
Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда Тернопольской области.
По данным суда, работница «Укрзализныци» самовольно захватила земельный участок, находящийся в «охранной зоне, а именно рядом с железнодорожным переездом на перегоне „Максимовка-Великие Борки“ на 1317+491 м км до 1317 м+594 м отрезка, и размещенной вдоль железнодорожного пути, с целью ее дальнейшей обработки и выращивания сельскохозяйственных культур». Там женщина с 2017 до 2025 года сажала грядки.
На суде женщина вину признала и раскаялась. Она рассказала, что «действительно в период с 2017 года по 2025 год осуществляла обработку и выращивание сельскохозяйственных культур на части земельного участка рядом с железнодорожным переездом на перегоне „Большие Борки — Максимовка“ на 1318 км отрезка, и размещенной вдоль железнодорожного пути, которая находится в охранной зоне».
Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины. Ее оштрафовали на 5100 грн.