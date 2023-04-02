На Тернопольщине пациентам после попытки улучшить зрение, вообще пришлось удалять хрусталики и глаза

Утратили зрение после инъекции — 20 пациентов Чертковской больницы в Тернопольской области признаны потерпевшими по уголовному делу. Тамошних врачей подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Два десятка их пациентов либо полностью потеряли зрение, либо стали видеть еще хуже – одному мужчине вообще пришлось удалить глаз, говорится в ТСН.

55-летний мужчина в полицию обратился первым. У него, как и у большинства пострадавших, диабетическая ретинопатия, когда поражены сосуды глаза. До лечения зрение на левом глазу было 70 процентов, после лечения полностью исчезло, впоследствии глаз вообще пришлось удалить.

С сильным воспалением глаза из Черткова мужчину срочно перевели в Тернополь. Однако воспаление стремительно ширилось, лучше не становилось, его направили в Одессу в Институт глазных болезней имени Филатова. Там врачи провели исследование и обнаружили: в глаза была занесена синегнойная палочка, его пришлось удалить. “Что это самая страшная инфекция, которая может быть в глазу. Нам сказали, как можно быстрее забрать этот глаз, чтобы спасти еще второй глаз”, — рассказывает жена потерпевшего.

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В клинике Филатова сейчас свои глаза спасают уже четверо пациентов Чертковской больницы. Всем 16 февраля вкололи в глаза один и тот же препарат. За каждую инъекцию пациенты заплатили по 2 тысячи гривен. “В один день стать инвалидом. Прийти на своих ногах, а вывели темного. Я его за руки водила. Он был активен, он был шофер. Жизнь до и после разделилась”, — рассказывает Галины о муже, который получил укол в оба глаза и после того началось такое воспаление, что ему удалили оба хрусталика.

В Одессе мужчине планируют заменить хрусталики. Однако никаких прогнозов, восстановится ли зрение.

Препаратом для улучшения зрения пациентов в Чортков кололи из одного флакона. Он иностранного производства, предназначен для онкозаболеваний. "Это лекарственное средство не сертифицировано на территории Украины, то есть оно не применяется для лечения глаз в Украине", — говорят в местной полиции.

Офтальмологическое отделение Чертковской больницы в настоящее время закрыто. Директор больницы подтверждает факт увечья пациентов, но где медики взяли флакон – не говорит. "Больницей данный препарат не закупался и больница не получала данный препарат в виде гуманитарной медицинской помощи", — убеждает он.

Полиция изъяла тот же флакон. "Препарат сейчас на исследовании, чтобы исключить любую составляющую — коррупционную, мы отправили в другую область", — отмечают следователи.

Свое расследование было начато и в областном Департаменте здравоохранения. В Государственной службе по контролю за лекарственными средствами в комментарии ТСН было отказано. Однако в приказе датированном еще 2020 годом есть запрет на реализацию этого лекарственного средства. После нынешнего скандала в фирме-производителе в свою очередь заявили: препарат, который использовали медики в Чорткове, по всем признакам - поддельный.

Сейчас все ждут результатов экспертизы, а двадцать потерпевших стремятся подать гражданский иск к врачам и ищут адвокатов, но найти их в Чортковском районе не могут. Кого-то — уже наняли сами медики для защиты, другие — не хотят браться за медицинское дело, потому что не верят в выигрыш.

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