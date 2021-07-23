На Тернопольщине выпускник школы создал детский коллектив украинской народной песни

Сам он уже давно поет в районном хоре со взрослыми.

В селе Влащинцы на Тернопольщине подросток Вадим Чашкин создал детский коллектив украинской народной песни. Занимается парень с детьми по пять часов в день под открытым небом. Все ради того, чтобы организовать малым досуга и сохранить народные традиции, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 22 июля.

Семнадцатилетний выпускник школы Вадим несколько месяцев назад собрал со своей улицы малышей разного возраста в сельской коллектив. Чтобы новое поколение запело старых песен, юный руководитель начал с трех простых народных.

Он в коллектив набирает всех желающих — кто не в такт затягивает, то в такт гецает. Певцы переходят в категорию танцоров. Народные танцы детям тоже ставит парень.

На краю села собралось чуть ли не пол Влащинцы. Зрительный зал просто в траве. Родители любуются своими детьми, соседи подпевают, бабушки снимают на телефоны.

Парень — блогер и активист, влюбленный в родную деревню и в чрезвычайные виды вокруг. С детства бегал в сельский клуб и со временем стал правой рукой его заведующей. Сам он уже давно поет в районном хоре со взрослыми — где большинства участников за семьдесят.

В конце концов — работать с детьми — это была его мечта. Он уже вступил в Тернополь в педагогический университет на учителя истории. И, конечно, впоследствии остался бы учительствовать в родном селе, если бы в прошлом году во Влащинцах не закрыли единственную школу.

"После закрытия школы просто понял, что если не сплотить детей в группу и не воплотить свою давнюю мечту в жизнь, то село погибнет, потому что не просто перспективы для детей, они не будут иметь чем заниматься, саморазвития не будет вообще", — считает парень.

Поэтому по крайней мере обещает на выходных регулярно ездить к своим детям на репетиции.

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