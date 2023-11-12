На территории Киевской и еще трех областей зарыто 500 тысяч мин — полковник ВСУ

В землю на территории Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей зарыто 500 тысяч мин.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

"А нужно еще больше, чтобы враг совершенно четко понимал: если он двинется к нам с севера, там не будет для него легкой прогулки, как это было в феврале прошлого года. Но те же мины нужны и на других участках фронта", — рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, тысяча километров на северной границе между Украиной и Беларусью также требует особого внимания.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЕВ: Война в Украине надолго! Почему не сбылись прогнозы Буданова и Ходжеса?

Напомним, Валерий Залужный объяснил, как Украине решить проблему с минными полями.

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