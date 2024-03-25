На территории Украины могут исчезнуть украинцы: ученый-демограф шокировал намерениями России

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что в случае, если Россия захватит Украину, то украинцы как этнос могут исчезнуть. Часть граждан выедет на Запад, часть оккупанты расселят по территории РФ и заселят в Украине россиян.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Если оккупанты захватят всю Украину, то увеличится количество людей, которые выедут в страны западной Европы. Если раньше, в начале войны, у некоторых в Украине были иллюзии относительно россиян, то сейчас, думаю, их нет - они будут украинцев "перевоспитывать" или убивать. Это уже всем понятно, поэтому большая часть людей уедет, те кто останутся будут под постоянным террором, а часть людей Путин переселит в Россию и просто будет распылять наш этнос по всей территории. Сибирь, или не Сибирь - это уже не важно", - считает ученый-демограф.

Александр Гладун заметил, что такое явление называется "демографическим захватом территорий".

"А вот сюда, в Украину, будут завозить своих людей. Такой завоз называется "демографическим захватом территорий". Он происходит военным путем, или может продолжаться постепенно десятилетиями, когда один этнос переезжает на территорию другого и захватывает его, превосходя в численности коренное население, которое здесь проживало ранее", - пояснил ученый.

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