На территории Закарпатья решили проверять у всех документы: кто это может делать и на каких основаниях

Адвокат рассказала, кто не имеет права требовать у вас документы.

Совет обороны Закарпатской области с сегодняшнего дня, 1 декабря, ввел проверку документов у лиц на территории Закарпатской области до завершения военного положения. А также назначил комендантов, которые определят уполномоченных лиц, проверяющих документы.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua напомнила, кто имеет право проверять у вас документы на улице, осматривать вещи и автомобиль и на каких основаниях.

Могут ли проверять документы на улице

Проверка документов граждан является мерой правового режима военного положения. Но такие меры должны осуществляться уполномоченными лицами и исключительно по основаниям, определенным профильным законодательством.

Так, согласно ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов государственной власти или местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, меры правового режима военного положения.

К таким мерам относится, в частности: проверка документов у лиц, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, в порядке, определенном Кабмином.

По каким основаниям могут проверять документы

Порядок, основания проверки документов во время военного положения, а также круг лиц, имеющих на это полномочия, определен Постановлением КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456.

Исчерпывающими основаниями для проверки документов у лиц согласно указанному Постановлению КМУ являются:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

“То есть проверять у граждан документы возможно исключительно по основаниям, определенным выше в перечне. Если гражданин не совершил никакого правонарушения и не вызывает обоснованных оснований считать, что совершил или намерен совершить правонарушение, или имеет при себе оружие, наркотические вещества и т.д., то проверять документы такого лица не имеют права”, — рассказала Марина Бекало.

При этом некоторые основания для проверки достаточно субъективны, говорит адвокат.

“Например, такое основание как "если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица", что дает возможность уполномоченному лицу проверять любого гражданина обосновав такие меры тем, что такой гражданин имеет внешнее сходство с лицом, которое есть, например, в розыске”, — говорит Марина Бекало.

Кто может проверять документы и осматривать автомобили

Согласно указанному выше Постановлению КМУ, военным командованием вместе с военной администрацией выдается приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которому назначается комендант.

Приказ Закарпатской областной военной администрации от 30.11.2023г. на осуществление таких мер содержит поручение о назначении коменданта, который в свою очередь должен предоставить полномочия на осуществление таких мер соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил.

"То есть осуществлять проверку документов у граждан должны исключительно уполномоченные приказом коменданта должностные лица Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и ВСУ", — рассказала Марина Бекало.

Адвокат отметила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) не относятся к указанному перечню компетентных органов, а потому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мероприятий.

"Какими будут приказы назначенных комендантов о предоставлении полномочий на осуществление мер правового режима военного положения увидим впоследствии, но ТЦК СП по действующим нормам профильного законодательства не могут быть уполномочены на осуществление таких мер. Будем надеяться, что назначенные коменданты Закарпатской области не последуют примеру коменданта Львовской области, господина Тараса Греня, и вынесут юридически корректные приказы”, — говорит Марина Бекало.

Напомним, во Львовской области руководитель аппарата Львовской ОВА разрешил военкомам проверять документы у всех военнообязанных мужчин на улице. Однако, как пояснила адвокат, он не соответствует действующему законодательству.

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