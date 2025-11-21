- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- 392
На титановых лапах: лабрадор Лавр, попавший под поезд, стал вдохновителем для раненых бойцов
Собака благодаря уникальной операции он получил титановые протезы и теперь помогает бойцам в реабилитационном центре поверить, что жизнь продолжается.
Лавр — лабрадор, который попал под поезд, ему отрезало передние лапы, но псу поставили новые титановые лапы. Теперь он живет в реабилитационном центре и вдохновляет бойцов, которые готовятся к протезированию или уже осваивают протезы.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
Лабрадору чуть больше 3 лет и с ним произошла беда.
«Он действительно должен был бы умереть десять раз. Его волонтеры уже были завернуты в простыни после травмы. Он попал под поезд. Травматическая ампутация двух конечностей. Он кровоточил. Его привезли в ветеринарную клинику, и они думали, что все кончено», — говорит руководитель центра TYTANOVI Вячеслав Запорожец.
Это случилось на железной дороге в Одессе. В одной из тамошней ветеринарной клинике решили — псу надо дать шанс на полноценную жизнь. Но нужна была помощь специалистов из Днепра.
Первую операцию лабрадору сделали в мае, вторую в июне, месяц не давали вставать на лапы, пока все зажило.
«Здесь имплантат короче, это очень сложный случай в травматологии, здесь проще, здесь больше поверхности для имплантата, а здесь меньше. Они мягкие, видите, резиновые мягкие подушки, видите, вылитые, они компенсируют нагрузку», — говорится в сюжете.
Теперь искусственные лапы — как родные. Историю пса на титановых протезах узнали в киевском реабилитационном центре и сразу поняли, что здесь он будет среди своих. Здесь он получил и друзей, и новое имя — Лавр.
23-летний Евдоким родом из Донецкой области, об этом напоминает набитая на руке стела, а родной Покровск — у него на груди. Он воевал за свой край, потерял обе ноги, но теперь помогает и другим стать на протезы. Реабилитолог Евгений говорит, людям сложно встать на искусственные ноги, потому что часто слишком много мыслей в голове.
А Лавр продолжает ходить в реабилитационный центр как на работу и доказывает всем — на протезах можно жить и радоваться.