На тракторы планируют сажать женщин: как в Украине готовятся к посевной и что говорят предприниматели о проблемах

В приграничных и прифронтовых регионах у предпринимателей и фермеров существенные проблемы.

В Украине фермеры начали подготовку к посевной и откровенно заявляют о проблемах. Особенно это касается прифронтовых регионов и тех областей, которые граничат с Россией. Среди всего - нехватка людей, низкая цена на зерно и постоянные обстрелы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Фермеры и предприниматели из приграничья рассказали о нехватке людей и проблемах

Предприниматель Сергей Лазарь говорит, что раньше у него было мощное предприятие по производству крахмала, который экспортировали в 25 стран мира. Однако из-за войны ситуация крайне ухудшилась.

"Я даже не могу конкурировать внутри страны, не говоря о западной конкуренции какой-то", - говорит Сергей Лазарь.

Производство крахмала

На Черниговщине земли вдоль границы фермеры не обрабатывают. Выращенное некуда девать, а вскоре и работать будет некому.

"Подыскиваем уже женщин, будем обучать и сажать на крупногабаритные тракторы и на машины. Посевная под очень очень большим вопросом", - говорит фермер Алексей Калита.

Алексей Калита

Он добавляет, что сейчас сеять зерно крайне невыгодно из-за низкой цены. Предприниматели отмечают, что на производство также влияют воздушные тревоги, поскольку во время них нужно останавливать работу.

Предприятие по переработке древесины Юрия Литвинова в 40 километрах от линии фронта. В Покровске, что на Донбассе. Из 18 рабочих у него осталось всего трое. По словам предпринимателя, там сворачивается весь бизнес. Выжить могут только те, кто торгует продуктами.

На Черниговщине и Сумщине, хоть и нет активных боевых действий, но есть длинная граница с Россией. Собственно и сбыт продукции раньше был ориентирован на страны-соседки. Через европейские порты не выгодно, потому что далеко возить.

Как будут помогать бизнесу

В этом году на поддержку экономики есть 41 миллиард гривен. Скажем, выплаты за гектар земли предусматриваются всем без исключения мелким фермерам страны. В мае начнется регистрация на выплату денег для фермеров. Это касается аграриев, которые обрабатывают до 120 гектаров земли на освобожденных от российских оккупантов территориях. Деньгами можно распоряжаться по собственному усмотрению. Также планируются выплаты тем, кто держит от трех до ста коров, до 500 коз или овец. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий во время работы экономического форума в Чернигове.

Уменьшение населения автоматически ослабляет прифронтовые области, уверен предприниматель Сергей Лазарь. На предприятии по изготовлению крахмала они держатся именно за людей и вопреки всему сохранили коллектив. И надеются, что при грамотной государственной поддержке, смогут вернуть и довоенные мощности.

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Напомним, экономист ответил, когда Украина будет вынуждена начать печать денег.

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