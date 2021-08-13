На трассе "Киев-Чоп" столкнулись фура и три легковушки: шесть пострадавших, в том числе и дети

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись фура и три легковушки: шесть пострадавших, в том числе и дети

Детей и еще одну женщину в результате ДТП госпитализировали.

Масштабная авария произошла на Закарпатье. На трассе "Киев-Чоп" не разминулись три легковушки и грузовик, в результате чего много людей пострадали.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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По предварительной информации, одна из легковушек выехала на встречную полосу и протаранила фуру. А после этого в грузовик влетели еще два автомобиля.

Известно, что из-за аварии пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Пострадавшие получили травмы различной тяжести.

В больницу госпитализировали двух детей и 75-летнюю женщину. Обстоятельства аварии сейчас выясняет полиция.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три легковушки и грузовик

Напомним, во Львовской области грузовик слетел в кювет и перевернулся.

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