На трассе "Киев-Чоп" столкнулись фура и три легковушки: шесть пострадавших, в том числе и дети

Детей и еще одну женщину в результате ДТП госпитализировали.
Масштабная авария произошла на Закарпатье. На трассе "Киев-Чоп" не разминулись три легковушки и грузовик, в результате чего много людей пострадали.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
По предварительной информации, одна из легковушек выехала на встречную полосу и протаранила фуру. А после этого в грузовик влетели еще два автомобиля.
Известно, что из-за аварии пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Пострадавшие получили травмы различной тяжести.
В больницу госпитализировали двух детей и 75-летнюю женщину. Обстоятельства аварии сейчас выясняет полиция.
Напомним, во Львовской области грузовик слетел в кювет и перевернулся.