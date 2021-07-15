На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: водителей просят быть внимательными

На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: водителей просят быть внимательными

Поврежденный участок трассы уже начали восстанавливать.

Оползень на трассе Киев — Одесса. Кусок земляной насыпи весом несколько десятков тонн сполз вместе с дорогой.

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Об этом 15 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Причиной оползня в Службе автомобильных дорог Одесской области называют мощные ливни, которые пропитали почву влагой. Аварийный участок пути — около села Троицкое — это 337 километров от Киева в направлении Одессы. Водителей просят быть внимательными. Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта.

Машины пускают по левой полосе. Поврежденный участок трассы уже начали восстанавливать.

Напомним, во Львовской области в четверг, 15 июля, свирепствовала непогода с градом и сильными дождями. На трассу из-за этого сошел селевой поток.

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