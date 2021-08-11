На трассе Тернополь-Львов остановили маленького путешественника: куда направлялся ребенок

Мальчик решил проведать бабушку без разрешения родителей.
В Тернопольской области девятилетний мальчик, чтобы навестить бабушку, проехал на велосипеде десять киломеров. Ребенка на оживленной трассе остановили патрульные.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 11 августа.
Выяснили, что парень поехал из села в райбольницу, чтобы поддержать родственницу, которая заболела. До конечной точки школьнику оставалось еще пять километров активного трафика автодороги Тернополь-Львов.
Оказалось, что поиски сына, который без разрешения потихоньку уехал к любимой бабушки, уже начал папа. Родители приехали за путешественником и забрали его домой вместе с велосипедом.
Напомним, в Днепре нашли 19-летнюю девушку, которая оставила записку и ушла из дома.