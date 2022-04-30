На украинских АЗС возник дефицит: что будет с наличием горючего и ценами на него

Более двух часов, чтобы наполнить бак. В последние дни в Киеве, Днепре и других украинских городах на АЗС образовались огромные очереди автомобилей. Якобы из-за дефицита топлива заправки ограничили его продажу — всего по 10 литров на машину. Вместе с очередями стали расти и цены.

Мол, такую ситуацию вызвала война, но так ли это на самом деле и что будет дальше с наличием горючего и ценами на украинских АЗС — в комментарии ТСН.ua рассказал эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Какая ситуация на АЗС

Столичный водитель рассказал ТСН.ua, что в пятницу, 29 апреля, стоял в очереди на АЗС несколько часов. Автомобили в ожидании за горючим выстроились километра в два. "Дождусь сегодня заправиться — не знаю. Потому что в один бак наливают только 10 литров горючего. Поэтому не знаю, хватит ли мне. Да и АЗС скоро закрывается из-за комендантского часа", — говорит киевлянин.

В то же время некоторые популярные сети АЗС, в том числе "WOG" сообщили, что вводят ограничения в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. При этом отменяется ограничение отпуска в канистры.

Такая же ситуация и в Днепре. Там жители города также делятся в соцсетях сообщениями об отсутствии топлива на некоторых АЗС и больших очередях на других, где заправиться еще можно.

Почему возник дефицит топлива

Как говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, проблемы на рынке нефтепродуктов возникли из-за несостоятельности как трейдеров так и правительства быстро переориентировать обеспечение из мирного на то, что соответствует военному положению.

"Было понятно от начала войны, что одной из целей РФ является разрушение энергетической, в частности нефтепродуктовой инфраструктуры. Было разрушено более 20 объектов и стал невозможным выпуск нефтепродуктов на Кременчугском, Шебелинском и других предприятиях. Но несмотря на призывы профильных экспертов как к правительству, так и к трейдерам — не оставлять и не сосредотачивать топливо на нефтебазах, а децентрализовать его, вводить адресные поставки непосредственно потребителям — никто к этим советам не прислушался. Запасы топлива были уничтожены, а обеспечить быструю перестройку логистики трейдеры не захотели", — говорит эксперт.

Он отмечает, что участники рынка искусственно создали дефицит топлива и сейчас получают больше прибыли, чем у них было до войны.

"Не желая терять свои доходы, трейдеры решили шантажировать правительство высокими рисками, требуя отмены ценового регулирования и присутствия государства на этом рынке. Они искусственно ограничили объемы реализации топлива на своих АЗС, создали искусственный ажиотаж. Увеличение спроса, который удовлетворить было невозможно. Эти действия привели к тому, что правительство согласилось поднять гарантированную маржу во время продажи нефтепродуктов, вернув ее до довоенных уровней, при этом остается нулевым акцизный налог и сниженный с 20% до 7% НДС. Это значит, что сейчас трейдеры получают доходы больше, чем были у них до войны. Компенсируя за счет сил Минобороны, МЧС, аграриев и других потребителей свою непродуманную политику и тот ущерб, который был им нанесен разрушением нефтебаз", — объясняет Рябцев.

Что будет с предложением и ценами на рынке нефтепродуктов

Что касается прогнозов, сохранится ли этот дефицит и в дальнейшем и какими будут цены, то эксперт выразил опасение, что время от времени нехватка топлива будет возвращаться и цены на него будут расти.

"У меня большие опасения, что время от времени нехватка топлива будет возвращаться и цены на него будут расти, пока правительство не перестанет играть в демократию и не перестанет думать, что во время войны рынок может самостоятельно урегулировать соотношение спроса и предложения и установить справедливые цены. Пока не будет обеспечено жесткое государственное регулирование, а в отдельных вопросах государственное управление объектами энергетической инфраструктуры — отдельные участники рынка будут позволять себе шантажировать всех граждан Украины и играть на руку врагу, компенсируя собственную несуразную политику за счет всех остальных", — отмечает Рябцев.

Он также добавляет, что рост цен может быть каким угодно, пока государство не обеспечит жесткий контроль за деятельностью трейдеров. "Пока не будут принудительно уменьшены аппетиты отдельных трейдеров — цены будут расти", — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. По ее словам, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".

В частности, министр тоже отметила уничтоженный Кременчугский НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.