На украинских дорогах появились водородный транспорт и единственный в мире электрогрузовик от отечественного разработчика

На украинских дорогах появились водородный транспорт и единственный в мире электрогрузовик от отечественного разработчика

Тест-драйв водородной машины и единственной в мире электрогрузовика — в спецпроекте ТСН.Тижня "Дилеры будущего".

ТСН.Тиждень протестовал единственный в Украине сертифицированный автомобиль на водороде и узнал, сколько можно сэкономить, приобретя электрогрузовик.

Это сейчас мысли о серийном выпуске машин на электричестве, и тем более на водные, в Украине выдаются фантастическими. Но мы на старте изменений: украинец Виталий Брызгалов вместе с командой несколько лет неустанно решает эту великую мировую проблему. Они создают свой электрогрузовик с нуля! "И в мире нет ни окупаемой машины для бизнеса. Или бензин, или дизель, или газовые. А электрических машин они не могут купить. Потому что их не было ", — рассказывает изобретатель первого в мире электрогрузовика Виталий Брызгалов.

Его разработка в шаге от массового производство. Деньги нашлись, когда инвесторы услышали о нереальной доходности и потенциальных клиентов. Их — точно подкупает экономия в восемь раз по сравнению с дизельными.

Но если эти грузовики создаются скорее для бизнесменов, то водородный седан точно захотите вы.

ТСН.Тиждень протестовал единственный в Украине сертифицированный автомобиль на водороде и узнал, сколько можно сэкономить

Сколько на одном баке можно проехать? — спросил ТСН.Тиждень у основателя водородной совета Александра Репкина, который первым сертифицировал водородный транспорт Украины — Это очень важный вопрос. Этот автомобиль на этой неделе установил мировой рекорд.

Так как далеко мы от мечты проехать на одном воднебаке от Киева в Вену? Где заправиться? И оно того стоит — наш эксклюзивный тест-драйв покажет. Спецпроект "Дилеры будущего" уже в это воскресенье в 19.30 ТСН.Тижни с Аллой Мазур.

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