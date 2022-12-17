На украинско-польской границе собрались сотни авто: как продвигаются очереди

Почти три сотни легковых машин скопилось на пунктах пропуска. Такая ситуация в целом на шести пунктах пересечения границы во Львовской области. Ситуация с грузовиками еще хуже – очередь растянулась на десятки километров.

Об этом говорится в сюжете ТСН за 17 декабря.

В настоящее время на пункте пропуска Краковец в очереди стоят полсотни автомобилей. В то же время, вечером накануне их было втрое больше. Этот пункт пропуска самый популярный, ведь после пересечения границы начинается автобан.

Скопились авто еще на двух больших пунктах пропуска – это Шегини и Рава-Руська. Там очередь достигает сотни машин. Тяжел и сам доезд до границы. Ведь в очереди 700 грузовиков, растянувшихся на 30 километров. Водители ожидают пересечение границ по неделе. Стоят на дороге, поэтому легковым машинам приходится их объезжать встречной полосой.

Кроме того, дороги скользкие. Иногда разминуться вообще невозможно – фуры пытаются маневрировать и поочередно сдают назад, чтобы создать проезд. Следовательно, только путь к границе занимает немало времени.

К концу года на границе традиционные очереди. Путешественники едут за покупками или к родным в Европу на праздники. В этом году еще и добавились беженцы. Пусть не так массово. как в начале войны – но украинцы продолжают выезжать. А вот ситуация с грузовиками такова с начала полномасштабного вторжения, ведь перевозки возможны только по суше.

На всех пунктах пропуска от 40-90 легковых автомобилей ожидает в очереди. Что касается грузовиков, то в очереди ожидают от 250 до 700 грузовиков", — говорит офицер пресс-службы Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

Кроме того, на пунктах пропуска возможна нестабильная обстановка с электроэнергией. Электронные системы контроля могут давать сбой. Так что путешественников просят учитывать все обстоятельства при планировании маршрута.

Ожидают, что очереди по крайней мере из легковых авто может уменьшиться после Рождества — 25 декабря.

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