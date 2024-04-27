На Украину летели "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты: как отработала ПВО и где есть попадания – подробности

Оккупационная армия России в ночь на 27 апреля ударила по Украине разными типами ракет – враг запустил 34 цели – "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила 21 ракету.

ТСН.ua собрал подробности и последствия ракетного удара.

Как рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в ночь на 27 апреля оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования. ПВО уничтожило 21 ракету.

Армия РФ выпустила по Украине:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 противник выпустил из воздушного пространства Белгородской области России и из акватории Азовского моря;

2 зенитные управляемые ракеты С-300 были запущены из района Белгородской области;

4 крылатых ракеты "Искандер-К" атаковали с временно аннексированного Крыма;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей);

8 крылатых ракет "Калибр" ударили из акватории Черного моря.

К отражению воздушной атаки РФ была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Силами ПВО была уничтожена 21 воздушная цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатую ракету "Искандер-К"; 6 крылатых ракет "Калибр".

Армия РФ применила подлодку для запуска "Калибров"

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что во время массированного удара по Украине в ночь на 27 апреля российская армия снова применила "Калибры" после длительной паузы. Крылатые ракеты враг запускал с подлодок.

"Я предупреждал, что это будут подлодки. Выводить надводные корабли пока россияне не решаются. Фактически это третье применение за более чем полгода. Мы его подтверждаем", — заявил спикер ОК "Юг".

Целью атаки стала критическая инфраструктура

Оккупационная армия России ударила по объектам энергетики Украины в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях – произошли повреждения.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в результате обстрелов есть повреждения оборудования. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации.

Кроме того, на одном из объектов ранен начальник смены. Энергетик получил контузию.

В Минэнерго добавили, что из-за сетевых ограничений действуют графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге.

Во время массированного обстрела РФ атаковала четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование. В настоящее время энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Попадания во Львовской области

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что армия РФ в ночь на 27 апреля массированно атаковала Львовскую область крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Враг атаковал Львовщину во время воздушной тревоги, которая длилась 03:58 до 06:02. Защитники ПВК "Запад" сбили три крылатых ракеты.

Однако есть попадание в два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары, есть разрушения.

По словам Козицкого, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет. Пока жертв, пострадавших и разрушений жилищной инфраструктуры на Львовщине нет.

Напомним, оккупанты ударили по жилым кварталам Херсонщины – есть жертвы.

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