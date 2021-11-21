На Украину надвигается вторая снежная волна и похолодание: прогноз погоды на неделю

На дорогах будет гололедица.

Не успел первый снег растаять в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, как надвигается вторая снежная волна. Только на этот раз – более мощная. И накроет она почти все области.

Об этом 21 ноября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Несмотря на то, что в выходные было неожиданно тепло, а в Одесской области, скажем, доходило до +13, зима уже начала атаковать горы. На вершине Поп Иван намело до метра снега. И держатся 5 градусов мороза.

Тем временем остальные регионы сбивал с ног ураганный ветер — до 70 километров в час. В Киеве 35-летняя женщина погибла. На нее упало дерево прямо во время крестного шествия. Оказалось, это была жена священнослужителя.

Опасно, особенно на дорогах, будет с понедельника, 22 ноября, в Украине. С запада идет снего-дождевой циклон. И пройдет он по всей Украине — аж на Восток. И если днем отметки будут держаться плюсовые, то ночью будет ноль и ниже. А это значит слизь на дорогах.

Стихнет стихия уже во второй половине недели. Впрочем, такого потепления, как сейчас, уже не будет.

Метеозависимость: на Украину надвигается снего-дождливый циклон

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