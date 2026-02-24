На Украину надвигаются большая вода и потопы: Киеву и регионам грозит аномальное половодье

Паводок в Киеве может продолжаться с марта по май: какие районы затопит

Украине грозит весенний паводок и потопы. Причем угроза может быть достаточно существенной из-за сильных морозов и больших объемов снега, который начнет таять с наступлением теплой погоды. Риски для весеннего половодья велики, и их, по мнению эколога Александра Соколенко, несколько.

Три фактора риска для паводка

Первый фактор — это существенное промерзание почвы из-за длительных холодов.

«В Киевской и Черкасской области промерзание грунта составляет местами 40-50 сантиметров. В Киевской области оно несколько меньше, потому что здесь было больше снега, но промерзание есть и оно существенно. Особенно в бассейне рек Припять, Днепр и Десна, которые являются основными для Киевского региона», — рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Вторым фактором риска является значительное накопление снега, который не таял в течение зимы из-за отсутствия длительных оттепелей.

«В частности много снега лежит и в бассейнах упомянутых рек. А из-за того, что не было оттепелей, соответственно снег накапливался и он не таял. То есть сейчас есть значительные объемы снега, который превратится в паводковые воды, если температура воздуха повысится выше 0 градусов», — объясняет эксперт.

Третий фактор, на который указывает эколог, это отсрочка климатической весны.

«Чем дольше сохраняется снежный покров и морозная погода, тем интенсивнее и внезапнее может быть половодье. Если бы весна началась в начале февраля, то снег бы постепенно таял и наблюдался умеренный подъем воды, но не существенный и растянутый во времени. А если весна поздняя, то ничего по времени уже растягиваться не будет, а при температуре в 10 и более градусов — начнется интенсивное таяние снега, накопление воды в бассейнах рек и рост уровня воды в низинах», — говорит эколог.

Паводок может быть полезен для экосистем / Фото Александра Соколенко

Где ждать высокую воду и подтопления в Киеве

По прогнозам специалистов, климатическая весна в этом году опаздывает. Хотя последние 30 лет она обычно приходилась на последнюю декаду февраля. Сейчас температура в столице держится около нуля, а впереди еще умеренные морозы.

«С середины этой недели прогнозируется не значительное, но все же понижение температуры. То есть говорить о климатической весне, рано. Она наступит через неделю. Именно после этого вероятность начала половодья очень высока. И оно может быть значительным», — отмечает Соколенко.

Наибольший подъем воды традиционно ожидается в бассейне Десны, а также в Припяти и Днепре. В Киеве под угрозой окажутся низменные участки.

«В этом году — половодье будет чрезмерным, как в бассейне Десны, так и Припяти, и Днепра. Что касается Киева, то думаю, что в этом году будем видеть подтопленный водой Труханов остров, Гидропарк, а также другие низовья столиц и они могут пойти под воду. Например, остров Муромец — это северная часть Труханового острова», — объясняет эколог.

Польза для экологии и вред для людей

Несмотря на возможные хозяйственные неудобства, специалист отмечает, что паводок принесет окружающей среде больше пользы, чем вреда. Влага необходима для увлажнения почвы и восстановления экосистем.

«Любое половодье полезно, как и накопление снега. Влага будет способствовать увлажнению почв и соответственно улучшению состояния сельскохозяйственных культур. Кроме того, половодье положительно влияет на биоразнообразие именно бассейнов рек. Там становится больше рыбы, земноводных и растений. Водополье улучшает экосистемы рек и пойму. Для окружающей среды это полезно», — подчеркивает Александр Соколенко.

Важным следствием большой воды станет и наполнение колодцев, особенно в Полесье, где в последние годы наблюдалось критическое снижение уровня грунтовых вод.

«При малом половодье на Полесье у многих людей высыхали колодцы. Существует такая общая тенденция по снижению грунтовых вод в Украине, а при существенном половодье вода в колодцы вернется. Люди радуются, что все снова, как было 40 лет назад. Конечно, такое происходит не каждый год, но действительно половодье улучшает состояние питьевой воды, где раньше ее не хватало из-за высыхания водных горизонтов. Кстати, половодье восстанавливает и экосистему болот, особенно на Полесье», — добавляет специалист.

Прогнозы по поводу половодья по срокам

Эколог добавляет, что пик половодья зависит от скорости роста температуры. Хотя локальные подтопления — огромные лужи во дворах — будет уже в марте, особенно там, где отсутствуют или засорены ливнеприемники, а вот большая речная вода придет позже.

«Можно ожидать начало половодья в марте, а его пик, и в частности в Киеве, может фиксироваться значительно позже, даже в апреле и мае. Таяние снега — это постепенный процесс. Снег будет таять в верховьях Припяти, Днепра и Десны. После накопления воды в верховьях будет расти среднее течение, а уже потом постепенно пик половодья будет смещаться вниз», — объясняет эксперт.

Процесс повышения уровня воды в Днепре возле Киева может длиться от двух до четырех недель.

«Мы не увидим в Киеве резкое поднятие уровня воды сразу на два метра. Такое может происходить постепенно через две-четыре недели в зависимости от температуры воздуха. Поэтому паводок в Киеве может растянуться с марта по май, когда на Днепре может повышаться уровень воды. Кстати, в некоторые годы случалось, что половодье задерживалось и фиксировалось даже в июне. Как будет в этом году, пока неизвестно», — заключает Александр Соколенко.

Предупреждение от ГСЧС: угроза для четырех областей

Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают о подъеме уровней воды на реках бассейна Южного Буга, Ингула и Днепра.

«24-26 февраля из-за таяния снега и водохозяйственной деятельности ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м и содержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Там объявлен желтый уровень опасности», — сообщает ГСЧС Украины.

Особое внимание жителей Кропивницкого: возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах — оранжевый уровень опасности.

Предупреждение от ГСЧС Украины

Повышение уровня воды в трех областях

По информации ГСЧС Украины, в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,4 м над уровнями, без угрозы негативных последствий.

На реке Стугна (пост Здоровка) возможен начальный выход воды на пойму и пониженные прирусловые территории (и уровень опасности желтый).

Что должны знать жители прибрежных зон

Спасатели призывают жителей прибрежных зон:

обезопасьте имущество, которое может пострадать от воды;

следите за обновлениями от местных властей и ГСЧС;

сохраняйте спокойствие и будьте осторожны