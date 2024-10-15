На Украину надвигаются заморозки, а в Киеве обнаружили странную аномалию: видео

Однако после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды.

На Украину надвигаются дожди и заморозки! Синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды. Уже в ближайшие дни первые заморозки смогут ощутить жители столицы. Однако после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение бабьего лета. Когда еще можно будет насладиться солнцем – в эксклюзиве TSN.UA.

Ухудшение погоды

Без теплой одежды в ближайшее время не обойтись, поскольку в Украине снова испортится погода. В частности, 15 октября в некоторых областях ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В южной части и в большинстве центральных областей во вторник обойдется скорее облачностью или даже прояснениями, то есть, серьезные осадки вряд ли. Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в южной части, +13 +18 градусов. северной и западной части, +8+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10+14 градусов", – говорит она.

В Киеве во вторник ожидается дождь, умеренный северо-западный ветер. Будет холодно, ночью +7+9 градусов, днем +10+12 градусов. 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки, сообщили в Укргидрометцентре.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью по Киеву 17-19 октября заморозки на почве и в воздухе 0-2° (И уровень опасности, желтый). Ночью по области 17-19 октября сильные заморозки 0 -5° (II уровень опасности, оранжевый)", – говорят синоптики.

Еще будет тепло?

Однако после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды.

Потепление, которое можно будет условно назвать "бабьим летом", прогнозируется уже 20 октября. После этого числа колонки термометров вернутся к своим предыдущим показателям. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Постепенное повышение температуры начнется уже 19 октября. Синоптики прогнозируют, что потепление ожидается на всей территории Украины. В среднем ожидается потепление на 3-6 градусов. Синоптикиня назвала такое повышение температуры нормальным и стандартным для октября. Неоднородны и условия везде разные. Поэтому ночью на западе страны в ближайшее время уже прогнозируются заморозки. Однако в восточных областях заморозков пока не ожидается и интенсивного похолодания тоже", – рассказала Адаменко.

В Карпатах – зима!

Отметим, что в горах настоящая зима властвует уже 2 недели! 1 октября на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Согласно информации ГСЧС, заснежило, в частности, в Ивано-Франковской области. Тем временем спасатели постоянно патрулируют в горах.

Какая будет зима?

Тем временем стало известно, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

На Украину надвигаются дожди и заморозки / Коллаж ТСН.ua

В то же время, как отметила климатолог, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Погодные рекорды

Примечательно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

Более того, ранее в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве. Об этом сообщил Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Примечательно, что в конце сентября в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Например, минимальная температура 27 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Также средняя суточная температура воздуха 28 сентября достигла наивысшего значения для этой даты +23,1°С.

Загадочная аномалия

Аномально теплое лето и теплое начало осени стали причинами одной загадочной аномалии. В Киеве массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что на это повлияла и засуха.

"Эти два фактора вносят сбой в естественный график развития растений. Это касается не только сирени. То же самое происходит с горькокаштаном. Если был засушливый конец лета и теплое начало осени — каштаны повторно цветут. Это все равно влияет на растения — каштан, вишню и сирень. Все они цветут примерно в один период в мае, поэтому из-за аномально теплой погоды цветут в октябре", – объяснил Соколенко.

В Киеве в октябре зацвела сирень / Коллаж ТСН.ua

Эколог подчеркнул, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

Повторная вегетация и цветение многих растений – это не нормальное явление. Для многих кустарников и деревьев это, к сожалению, может закончиться гибелью. Если они в октябре начинают расти, цвести, на них появляются новые побеги, то понятно, что уже при первых заморозках они погибнут – и цветы, и побеги. Потому что растение не успеет подготовиться к зиме – сформировать нормальные побеги, кору, почки.

Соколенко добавил, что для растений такое цветение, вызванное последствиями климатических изменений, очень вредно. Более того, последствия климатических изменений усугубляются еще и неблагоприятными антропогенными условиями города.

"Если говорить о Киеве, то здесь температура воздуха в жару значительно выше чем за городом, а также гораздо теплее в мегаполисе ночью. Все это приводит к тому, что подобные явления с двойным цветением деревьев становятся все более выразительными на территории Киева", – резюмировал эколог.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НА УКРАИНУ НАДВИГАЮТСЯ ДОЖДИ И ЗАМОРОЗКИ! А в Киеве обнаружили АНОМАЛИЮ!

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