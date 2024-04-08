На Украину нападет еще одна страна: прогнозы мольфаров и тарологов на 2024 год

Тарологиня Яна Пасинкова сделала неутешительный прогноз: есть все шансы, что на Украину попрут белорусы и даже назвала, когда это может произойти и есть ли шанс избежать наступления с севера.

Самая большая мечта украинцев – победа, самый главный вопрос – когда? Об этом выпрашивают военных, политиков, а иногда обращаются даже к экстрасенсам, тарологам и прорицателям. Из последнего те увидели, что Украину может ожидать новое наступление от недружественной страны, но называют, при каких условиях этого можно избежать.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Они предсказали войну

Мольфары еще задолго до полномасштабной войны и даже до АТО на востоке Украины предвещали, что это произойдет.

И повторил он это не раз.

На Украину хотят подвинуть белорусы?

Теперь ко всем мольфарам и представителям тайного мира главный вопрос: когда закончится война в Украине. Прогнозов много. Впрочем, на днях победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова сделала неутешительный прогноз: есть все шансы, что на Украину попрут белорусы и даже назвала, когда это может произойти и есть шанс избежать наступления с севера:

“Этой зимой мы увидим на границе белорусскую армию, готовую наступать. Это будет либо демонстрация силы, либо реальная угроза наступления. Все будет зависеть от нынешних договоренностей”.

Заявление Лукашенко

И действительно, сообщения о том, что Беларусь активно готовится к войне, уже были, и не от тарологов. Сам Лукашенко открыто об этом заявил.

Белорусская армия активно тренируется

Для этого, по словам Лукашенко, его армия активно закупает оружие, а подразделения усердно тренируются, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Говорит, делает все для того, чтобы за границей никто его, не дай Бог, не похвалил.

"Откуда готовился приступ"

"Я никому не угрожаю" — снова и снова как мантру повторял Лукашенко. Наверное, вспомнил, как когда-то убеждал украинцев, что никогда не нападет, а затем ему наскоро нарисовали карту, чтобы тот мог показать откуда готовился нападение, а наступление оправдать превентивным ударом.

Лукашенко хочет не только Украину

Впрочем, как ни крути, шум в Сети это заявление таки подняло. Украинские Телеграмм-каналы в мгновение ока распространили пугалки о страшном Лукашенко, который готовит Беларусь к войне. А Лукашенко и рад. Он как раз недавно завершил некий объезд армии, где пытался выдать себя за вождя целого народа. Но одна мелочь таки отличает его от других брутальных диктаторов — любовь к шпицу, которого Лукашенко всю дорогу таскал с собой. Такой собакой на границе никого не испугаешь. А в планах Лукашенко противостоять сразу Латвии, Литве и Польше.

Что говорят в ВСУ?

А что по Украине? Могут ли быть угрозы Лукашенко не просто словами? Здесь следует прислушиваться только к информации из официальных источников. Слухи о нападении из Беларуси уже были, в середине марта 2024 года, но тогда украинские пограничники заверили, что угрозы не существует, потому что текущих сил у врага никак не хватит. К тому же ВСУ прорабатывают все возможные варианты развития событий: от широкого наступления до маленьких провокаций, так что в любом случае бойцы готовы. И не забывайте о начале полномасштабки. Тогда наши партнеры всеми путями информировали мир об атаке на Киев, которую готовит враг. Сейчас ничего похожего они не видят.

"Заморозка войны"

Впрочем, не утихают другие слухи, что Украину, мол, готовят к заморозке войны, другие слухи опровергают. Поэтому люди начали эти вопросы задавать снова тарологам. Например, ведьма-тарологиня Мария Тихая заявила, что никакой "заморозки" не будет. А также она считает, что Россия эту войну уже не выиграет, наоборот, может потерять еще и свои территории.

“По России карты показывают численность армии, их больше. Но в то же время у них провальные военные стратегии. У Украины меньше людей, но у нас есть союзники. Да, нам страшно, но нам дали оружие. И, может, еще будут давать. Единственное, от чего мы не можем защититься – это от обстрелов. Но в плане стратегии у нас лучше. Относительно того, кто победит, его не будет. Карта показывает в Украине разочарование, а на Россию выпадает карта повешенного, они не получат того, чего хотят. Конца пока нет. Для Украины карта мира перевернута, а России показывает, что еще и территорию РФ оккупируют”.

Прогнозы мольфаров

Тарологиня добавила, что сейчас очень сложно сказать что-либо точно, поскольку события развиваются очень динамично и постоянно меняются. А накануне нового года журналистка ТСН Оксана Радионова снова отыскала карпатских мольфаров, чтобы спросить, что будет ждать украинцев в 2024 году. Были такие, что говорили — добра ждать не стоит, как и возвращения территорий.

Все территории Украины будут деоккупированы

Но таких пророчеств действительно меньше, большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, проживающего в Карпатах. Более того, она утвердительно говорит — победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

О победе Украины говорят и еще двое карпатских прорицателей.

Когда победа?

Местные посоветовали журналистке ТСН Оксане Радионовой и еще одному мольфару по имени Довбуш. У него прогнозы тоже положительные, мужчина уверенно говорит — победит Украина, но при определенных условиях. И тоже даже называет примерные даты.

Путин мечтает захватить Харьков

Но до сих пор в Украине не прекращаются массированные обстрелы, доходит отовсюду и новость, что россияне до сих пор мечтают захватить Харьков и не сбрасывают глаз со столицы. Помните, об этом даже откровенно говорили наши военные.

"Санитарная зона"

А после того, как на территории РФ начался рейд легиона Свобода России, РДК и Сибирского батальона, Путин вообще заявил, что сделает из Харькова санитарную зону, простыми словами — зайдет туда с русским мерой.

Так вот, этого не отвергал тогда и карпатский прорицатель, но говорит он и о том, чем эта попытка закончится.

Главное – вера и поддержка ВСУ!

Мы верим, что так и будет, а еще помним, мнения материальные. Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — это все не науки и предвидения, к сожалению, или иногда, к счастью, не всегда сбываются на 100%. Верить в это или нет – дело каждого. Все мы должны верить в ВСУ, обязаны благодарить их каждый день и не забывать поддерживать как морально, так и донатами. Только общими усилиями абсолютно каждого украинца можно выиграть эту войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Украину нападет еще одна страна?! Страшные прогнозы мольфаров и тарологов на 2024 год!

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