Следующие дни будут прохладными, впрочем, на Украину через несколько суток снова пойдет жара под 40 градусов. Синоптики уже назвали самые жаркие даты. Но не погодой единой. Метеозависимым тоже нужно приготовиться к новой волне магнитных бурь.

Все детали – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.ua.

Новый прогноз погоды

Погода в этом году капризна как никогда: то аномальная жара, то ливни. В ночь на 13 августа синоптики прогнозировали прохладу, но уже к утру сказали, что будет потепление, но и без дождей не обойдется. Такой прогноз в своем телеграм-канале дала синоптик Наталья Диденко:

"Днем во вторник потеплеет до +24+28 градусов, на севере ожидается +20+25 градусов, в южной части+28+31 градус. Над Украиной завтра разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно. В Киеве 13 августа также дожди маловероятны, много солнца. В ближайшую ночь в столице около +15 градусов, завтра днем +23+24 градуса".

Но прохлада – ненадолго! Уже в середине недели будет становиться все теплее:

"С середины недели температура воздуха начнет повышаться, причем это повышение начнется с юго-запада и запада, затем распространится на всю Украину. Пик жары предполагается 16-20 августа, на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НА УКРАИНУ СНОВА СУНЕТ ЖАРА! Когда и какие города накроет больше всего?

На Украину надвигается жара

О том, что Украину снова накроет новая волна жары "африканского происхождения", предупреждают и другие синоптики. Говорят, что уже с 18 августа температура воздуха в части территории вырастет до +35+37 градусов. Об этом рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает "РБК-Украина".

По прогнозу синоптиков, 15 августа в Украину из Балкан начнет заходить теплый воздух африканского происхождения. До 20 августа он распространится на всю территорию страны.

"Будет повышение температуры ночью до 13-19 градусов, на юге — до 22 градусов. Дневная температура также с 15 августа повысится в южных и большинстве западных областей до 30-32 градусов. А 16-17 августа на юге и Закарпатье потеплеет до 35 градусов, на остальной территории – около 30-33 градусов".

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Какая будет максимальная температура воздуха?

Голеня предупредила, что 18-22 августа ожидается сильная жара: температура воздуха на юге, в центре и востоке Украины может подняться до +35-37 градусов. Но: "В то же время 40 градусов пока не ожидаем"

Сколько еще будет лето?

По предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного понижения температуры не будет до конца августа. Данные за последние 20 лет свидетельствуют, что достаточно теплая погода в Украине удержится до середины сентября: "Осени пока не видно".

Метеозависимым приготовиться!

Но это не все новости, приготовиться надо и метеозависимым! Специалисты говорят, что с 12 августа на Солнце произошло сразу четыре сильных вспышки, среди которых было явление категории Х. Все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли. Все четыре потока плазмы уже достигли Земли, а вот сколько это будет продолжаться – неизвестно.

Ученые объясняют, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут даже вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Следует отметить, что в конце второго месяца лета проходил атмосферный фронт, благодаря которому снизилась температура воздуха. Тогда же синоптик Наталья Диденко поразила громким сообщением об изменении погоды в Украине и предупредила об опасном явлении.

Украине угрожают землетрясения

Но и это еще не все, украинцев испугали новой угрозой. Теперь уже сейсмолог предупредил о возможности возникновения мощного землетрясения в 7-7,5 балла, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии. Соответственно, и вся Украина окажется в зоне действия этого землетрясения.

О такой опасности предупредил директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

Какому городу угрожает самая большая опасность?

Ученый отметил, что в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда – пропорциональное количество энергии, выделяемой непосредственно в очаге землетрясения. Кендзера предупредил, какой город в зоне риска.

Ученый рассказал, что все остальные землетрясения, очаги которых расположены на территории Украины, не обладают такой большой мощностью.

Сейсмолог подчеркнул, что заявление ученых было лишь предупреждением о возможности возникновения мощного землетрясения в Украине, которое теоретически может произойти именно в зоне Вранча.

Спрогнозировать землетрясение сложно

По словам эксперта, теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. Именно это хотели ученые донести до украинцев, потому что спрогнозировать такое явление природы слишком сложно.

Землетрясение накроет Москву?

Но есть и приятные новости. Эксперт говорит, что каждое из этой сотни землетрясений может быть абсолютно безопасным, а, возможно, достанется и до Москвы.

В то же время, эксперты отмечают, что подобные землетрясения влияют на всю территорию Украины. Но в одних регионах это влияние может ощущаться сильнее, а в других – слабее.

Советы по землетрясениям от экспертов

Также ученый предупреждает, что как бы то ни было, но к землетрясениям следует серьезно относиться, и советует заранее проверять жилые дома и сооружения на сейсмостойкость.

Кендзера добавил, что существует три вида работ, которые одновременно проводятся: работы по общему сейсмическому районированию, детальному сейсмическому районированию и сейсмическому микрорайонированию. В литературе подробно описано, что нужно делать для того, чтобы определить, как будут колебаться почвы в том или ином месте на территории Украины. Особенно – под важными инфраструктурными объектами и крупными мегаполисами.

Больше всего землетрясений на Полтавщине?

Также сейсмологи отмечают увеличение количества землетрясений в Полтавской области. За последние 14 лет там произошло 15 землетрясений в основном по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

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