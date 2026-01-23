"На улице теплее, чем здесь": жители Василькова Киевской области замерзают в собственных домах

Жители Василькова рассказали, как выживают в холодных домах / © ТСН

В Василькове Киевской области ситуация стала катастрофической. В нескольких десятках многоэтажек температура в домах упала до +7…+11 градусов. Люди включают духовки, чтобы помыть младенцев, а на стенах новоотремонтированных квартир растет плесень.

Почему котельная в центре города «засыпает» вместе с отключением света и почему власть Василькова не видит проблемы — выясняла корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

Жизнь в «холодильнике»: розы замерзли, дети в комбинезонах

Евгения Здоренко показывает свою квартиру в центре Василькова. Картина удручающая: замерзший букет роз, белье, которое не сохнет неделю, и 12-летний сын Артем, который спит наглухо закутанным.

Артем, житель Василькова: «На улице теплее, чем здесь. В два часа ночи проснулся в туалет сходить — и не смог, потому что только встал с кровати и почувствовал, что пальцы отмораживаю».

Тяжелее всего маленькой Злате, которая родилась в начале года. Ребенок спит в двух комбинезонах. Ее мама, Евгения, едва сдерживает слезы, показывая ледяные руки: «Прикоснитесь к ребенку — даже памперс поменять невозможно, я его морожу».

Поэтому уже три ночи Женя с детьми ночует у родителей — в частном доме с собственным отоплением.

Лайфхаки на грани выживания

Под домом съемочную группу ТСН ждут десятки возмущенных людей. У каждого — своя история борьбы за выживание.

«Закрываем двери на кухне, включаем духовку на час. Только так можно помыть ребенка в раковине. Потом быстро-быстро одеваем, потому что он начинает синеть от холода».

«Маму четвертый раз забрали в больницу с воспалением легких. Только выписывают — она возвращается в +7, дышит холодным воздухом и снова попадает под капельницу».

Конфликт на котельной

Председатель ОСМД Вера Гриченюк объясняет: котельная, обслуживающая центр города, останавливается каждый раз, когда исчезает свет. Когда же электричество есть, давление постоянно падает, система «воздушиться», и циркуляции нет.

Визит ТСН на котельную едва не закончился дракой: один из работников пытался выбить камеру из рук оператора. Однако директор «Васильковтеплосети» Виталий Бутенко ситуацию попытался успокоить.

Виталий Бутенко, директор теплосетей: «Ситуация в городе стабильная. Из-за изменения критериев Кабмина котельная перестала считаться объектом критической инфраструктуры, поэтому ее отключают. Но прямо сейчас мы устанавливаем мощный генератор. Жители сегодня все получат».

Позиция мэра

Несмотря на обещания директора теплосетей, после запуска генератора тепло появилось далеко не у всех. Когда ТСН обратилась за комментарием к руководительнице города Наталье Баласинович, ответ был неожиданным.

Наталья Баласинович, городской голова Василькова: «Вы хотите снять какой-то страшный сюжет? Абсолютно все котельные нашей сети запитаны. Может быть завоздушена система в одной квартире, потому что ОСМД не подготовилось. У нас нет домов, где вообще нет тепла».

Пока власть уверяет, что ситуация под контролем, жители Василькова готовятся к очередной морозной ночи в квартирах, которые больше напоминают крипты. Люди не верят обещаниям и требуют реальных действий, а не отчетов о «стабильности».