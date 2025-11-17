На Винничине воспроизведут жестокое убийство двух старшеклассников: что произошло

На Винничине в рамках расследования могут воспроизвести убийство двух школьников / © ТСН

В Винницкой области, где в сентябре произошло одно из самых резонансных преступлений года (убийство двух учеников), запланировали воспроизвести этот эпизод в рамках следственного эксперимента.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua источники в кругах, которые проинформированы о ходе расследования этого дела, такое процессуальное действие обязательно, особенно в делах об убийстве.

«Еще не решено, будет ли это воспроизведение в Шаргороде на той улице, где произошло убийство или на другой локации», — сообщил наш собеседник. Как известно, подозреваемым по этому делу является бывший учитель Алексей Пономарев.

Кроме того, как недавно стало известно, сейчас в Шаргородском райсуде Винницкой области продолжается другой судебный процесс, где обвиняемым является этот бывший учитель. Суд рассматривает дело, по материалам которого 23-летний Алексей Пономарев обвиняется в нанесении телесных повреждений ученику, который в сентябре этого года был убит вместе с другим парнем.

Официальной версией убийства называется вероятный конфликт обвиняемого с учениками.

Убийство учеников: что известно

10 сентября утром в городе Шаргород Винницкой области на одной из улиц были убиты два ученика-старшеклассника. Один из них учился в 10 классе, другой — в 11-м одного из местных лицеев. По данным Винницкой областной прокуратуры, нападение на них совершило их 23-летний бывший учитель английского языка.

По данным открытых источников, подросткам были нанесены несколько ножевых ранений в область шеи, мальчики скончались на месте происшествия. Нападающий, по данным правоохранителей, с места происшествия скрылся, но впоследствии, в тот же день, его задержали в нескольких километрах от места убийства.

В случае доказанности вины ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что были раскрыты шокирующие подробности об учениках и подозреваемом.