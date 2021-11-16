На владельца частного дома для пожилых в Днепре, где погибли 5 женщин, жаловались из-за нарушений прав человека

Всех постояльцев, не пострадавших во время инцидента, уже забрали из дома.

В Днепре в частном доме престарелых погибли пять женщин. Предварительная причина – отравление угарным газом. Полиция уже задержала администратора заведения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Частный двухэтажный дом около полугода назад превратился в заведение для пожилых людей. О том, что произошла трагедия, полиция сообщила администратор, что нашла пятерых женщин без признаков жизни.

Погибшие спали в одной комнате, которая к утру была вся в копоти. Администратор заявила, что о пожаре внутри и не догадывалась. Лишь в девять утра открыла дверь в комнату и увидела последствия. Погибшим женщинам было от 74 до 89 лет. Все не могли ходить без поддержки. По предварительной версии полиции, они погибли от отравления угарным газом.

Пребывание в частном заведении для пожилых людей стоило минимум десять тысяч гривен в месяц. На сайте клиентам обещают круглосуточный уход. В полиции говорят, по предварительным данным, заведение работало легально. По крайней мере, физическое лицо-предприниматель действительно зарегистрирован. А вот в городском управлении социальной защиты уверяют: дом престарелых работал нелегально.

На момент трагедии в заведении находилось тридцать пациентов. Кроме погибших женщин никто больше не пострадал. Их уже увезли отсюда. Либо забрали родственники, либо доставили в другие частные заведения. Родственники не пострадавших жителей говорят, что заведения претензий не имели. Соседи тоже не замечали ничего опасного. «Идеальная тишина. Иногда скорые приезжали. Это частный дом, его сдавали кому-то», – рассказывает соседка заведения.

На месте трагедии находились представители уполномоченного по правам человека. Они говорят, это заведение еще не проверяли, однако имели жалобу на этого предпринимателя относительно другого дома. Как оказалось, таких несколько в Днепре. «На этого предпринимателя в этом году поступала жалоба о нарушении прав человека, и мы осуществляли проверку и способствовали восстановлению прав личности. По результатам нашей работы мы направили письма в департамент социальной защиты населения, в главное управление Нацполиции», — сообщает региональный представитель уполномоченного по правам человека Владислав Онищенко.

Однако пока известно только о задержанном администраторе заведения. Полиция открыла производство по нарушению требований пожарной безопасности. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

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