На военных объектах Ирана произошли взрывы: все, что известно об атаках на стратегические предприятия

Пока ни одна страна не взяла на себя ответственность за взрывы в стране.

В ночь на 29 января серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране. В частности, в городах Шахид-Салиме, Дизфуль, Хамадан и Решт. Кроме того, ночью было громко в столице – Тегеране. Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.

Что известно о ночных взрывах в Иране – в материале ТСН.ua.

Взрывы в Исфахане

Иранское Министерство обороны сообщило о нескольких атаках беспилотников на военный завод в городе Исфахан. Впрочем, пишет госинформагентство IRNA, эти атаки якобы не имели успеха. Один из беспилотников сбили средства противовоздушной обороны. Два других дрона попали в ловушки ПВО, а затем взорвались. В результате была повреждена крыша завода

В свою очередь, Iran International сообщает, что был атакован завод по производству боеприпасов. По словам очевидцев, произошло по меньшей мере три-четыре взрыва.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl они имеют страницы в пределах "трех или четырех explosions".

Между тем, Телеграммы каналов посвящены в IRGC являются выставляя это видео с приложением "на данный момент drone hits Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

Заместитель офицера по политической безопасности провинции Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари говорит, что пострадавших в результате удара нет. Впрочем, потерпел разрушение крыша мастерской. По его словам, проблем с оборудованием комплекса не возникло.

Между тем, Британский институт оборонных исследований сообщил, что фабрика в Исфахане производила боеголовки для дронов-камикадзе Shahed, которые Иран поставляет в Россию для атак по Украине.

Пожар в Шахид-Салиме

В городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан возник пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. Оно специализируется на производстве моторных масел, пишет IRIB news agency.

Дрон атаки в различных городах Ирана,Табриз,Исфахана,Азаршар Подписка на reports, дрон атаки имеет такую место в 5 различных основах Иранских сил pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

Отмечается, что несколько резервуаров с нефтью вспыхнули из-за высокой температуры. Также в огне сгорела одна из пожарных машин.

Взрывы в Тегеране

Около двух часов взрывы были слышны в столице Ирана. В Сети местные жители также сообщали, что в некоторых районах Тегерана была слышна стрельба. Кроме того, в небе поднялась военная авиация.

Взрывы на других объектах

По неофициальной информации, в Иране было атаковано не менее 14 промышленных и военных объектов.

В частности, речь идет о штаб-квартире Корпус стражей исламской революции, базе спецназа КСИР "Кудс", а также военных базах в Хамадане и Кередже. Об этом свидетельствуют данные группы внешнего мониторинга tZE inform. Отмечается, что участие в атаке участвовало около 20 БПЛА.

Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции

الدفاع الإيرانية تعترف بهجوم المسيرات على مصنع الذخيرة وتقول إن الدفاعات الجويةت

#العربية pic.twitter.com/LPMaqvNnWC — العربية (@AlArabiya) January 28, 2023

Что о взрывах сообщают в Иране

Иранское Министерство обороны подтвердило взрыв на военном заводе в городе Исфахан. Впрочем, и они якобы произошли в результате "неудачной" атаки беспилотника.

Власти Ирана пока официально не комментировали ни происхождение этих дронов, ни взрывы в других регионах страны.

Тем временем медиа пишут о том, что Израиль массированно атаковал Иран. Телеканал "Аль Арабия" сообщает, что Тель-Авив якобы приступил к военной спецоперации против Тегерана с целью уничтожения военной промышленности.

"Государственные СМИ Ирана пытаются представить ситуацию спокойной после того, как ночью в стране было совершено несколько нападений на оборонную промышленность и другие важные объекты. В сообщении говорится, что воздушное движение в стране работает в нормальном режиме", — подчеркнул аналитик. исследований ситуации на Ближнем Востоке Джо Трузман

Теракты в Иерусалиме: Нетаньяху пообещал жесткий ответ

Со стороны Израиля нет официальной реакции на взрывы в Иране. Впрочем, через несколько часов перед взрывами премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание правительственного кабинета государственной безопасности, посвященное терактам в Иерусалиме.

В частности, сообщил, что в стране произведены массовые аресты "тех, кто поддерживает, помогает и подстрекает к терроризму". "Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто пытается нам навредить — мы навредим им и всем, кто им помогает. Мы не ищем эскалации, но мы готовы к любому сценарию", — цитирует пресс- служба МИД премьера.

К слову, за последние два дня в Иерусалиме были совершены теракты. Произошли они после инцидента в Дженини. Тогда прошел рейд израильских военных с целью задержания палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан. Тогда были убиты девять человек.

27 января 21-летний парень ворвался в синагогу "Атерет Авраам" после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек. Стрелец был идентифицирован как известный член ХАМАС Фади Аеш.

Уже на следующий день, 28 января, стрельба произошла на месте археологических раскопок "Город Давида". Пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали.

Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "хлопок" в Иране, который произошел этой ночью, является прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.

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