На Волыни 2-летние брат и сестра вышли из дома и загадочно исчезли: их искали всю ночь, чем все закончилось

На Волыни почти всю ночь разыскивали двухлетних двойняшек. Брат и сестра вечером втихаря вышли со двора и потерялись. Родные самостоятельно искали их около трех часов, а потом обратились в полицию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Дети были дома с отцом

Маленькие Алиса на Артем с Волыни вышли из дома и потерялись. Почему малые ушли со двора - родителям непонятно. Говорят, что дети всегда под присмотром, до сих пор далеко не ходили.

"Я позакрывал все, чтобы они не выходили. Они, бывало, пойдут к соседям, поиграют там с детками", - говорит папа детей Иван Брикавчук.

Иван Брикавчук.

Пока мама была на работе, четверо детей - одиннадцати, шести и двое двухлетних оставались дома с отцом. Тот занимался делами, как вдруг спохватился, что младших детей во дворе нет. Сначала их начали искать у соседей, а затем по всему селу и окрестностям.

Детей нашли в поле

В поле после многочасовых поисков нашли девочку. Она притаилась среди ржи, была измученной и напуганной. Всю ночь люди не прекращали искать братика Алисы. 2-летнего Артемка удалось отыскать только утром. Более 12 часов мальчик бродил по полю. От своего дома он отошел почти на два километра и оказался рядом с железнодорожными путями.

Андрей - один из тех, кто первым заметил напуганного мальчика среди поля. Говорит, той ночью на улице было ноль градусов, мальчика спасло лишь то, что он всю ночь ходил, а не заснул.

Поиски детей

"Он практически не плакал. Там плакал немножко. Я его успокоил, взяли кофтой его обмотали, согрели", — говорит мужчина.

Дети побежали за котёнком

Уже в больнице маленькая Алиса объяснила родителям, почему вместе с братиком вышли со двора. Побежали за котенком. Двойняшек госпитализировали в местную больницу.

Оба ребенка сейчас под наблюдением врачей. Сколько времени они пробудут в клинике - медики пока не говорят. Все будет зависеть от их состояния и результатов анализов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 15 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, в Сумах устанавливают мобильные укрытия на улице.

Читайте также: