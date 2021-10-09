На Волыни бешеная лиса напала на собаку, теперь все село на двухмесячном карантине

Ветеринары несколькими группами ходят по дворам и бесплатно вакцинируют всех домашних животных.
Из-за бешеной лисы на Волыни карантин в целом поселке. Дикое животное посреди ночи пробралось во двор, где его загрыз пес. Выяснилось, лис имел бешенство. Теперь в Колках на два месяца объявили карантин, а всех домашних животных вакцинируют.
Об этом говорится в ТСН.19.30.
Уже третий день в поселке массово вакцинируют домашних животных. Все из-за бешеного лиса, который прокрался в один из дворов.
«Покусала собаку, собака его покусала. Наконец придавил его пес, как бы подавил», — рассказывает заведующий отделением Маневицкой районной больницы ветеринарной медицины Анатолий Неродик.
Хозяина дома нет, но по телефону рассказывает журналистам, как посреди ночи выбежал на собачий лай. У буди увидел, как сцепились его старый пес и лис. «Собачка уже была старенькой, но, вижу, она справилась с работой. Утром повез лису в лабораторию, чтобы выяснили, она бешеная, или нет», — рассказывает мужчина.
После анализов там сообщили — лиса больна бешенством. Поэтому Николай с сыном сразу обратились к медикам, потому что оба касались мертвого животного. Они под наблюдением врача. А их пса пришлось усыпить. Бешеный лис напугал и их, и соседей. Теперь своих домашних животных здесь оберегают еще больше.
Лис забежал на человеческие дворы из соседнего леса. До поселка здесь каких-то полкилометра. Местные говорят, оттуда к ним часто прибегают дикие животные. Теперь во всем поселке карантин. Ветеринары несколькими группами ходят по дворам и бесплатно вакцинируют всех домашних животных.
Бешенство — очень опасно, объясняют специалисты. Может вызвать паралич и даже смерть. «Очень большая опасность, если животное даже контакт какой-нибудь, облизывает или ластится, слюна попадает на рану, или слизистые оболочки», — объясняет специалист.
Однако к ветеринарам прислушиваются не все. Господин Николай наотрез отказывается вакцинировать своего Орлика. «Не заболеет, не переживайте, не надо оно мне», — говорит мужчина.
Без согласия хозяина животного не прививают. В общем вакцинация в поселке продлится еще несколько дней, а вот карантин — два месяца.