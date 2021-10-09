На Волыни бешеная лиса напала на собаку, теперь все село на двухмесячном карантине

На Волыни бешеная лиса напала на собаку, теперь все село на двухмесячном карантине

Ветеринары несколькими группами ходят по дворам и бесплатно вакцинируют всех домашних животных.

Из-за бешеной лисы на Волыни карантин в целом поселке. Дикое животное посреди ночи пробралось во двор, где его загрыз пес. Выяснилось, лис имел бешенство. Теперь в Колках на два месяца объявили карантин, а всех домашних животных вакцинируют.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Уже третий день в поселке массово вакцинируют домашних животных. Все из-за бешеного лиса, который прокрался в один из дворов.

«Покусала собаку, собака его покусала. Наконец придавил его пес, как бы подавил», — рассказывает заведующий отделением Маневицкой районной больницы ветеринарной медицины Анатолий Неродик.

Хозяина дома нет, но по телефону рассказывает журналистам, как посреди ночи выбежал на собачий лай. У буди увидел, как сцепились его старый пес и лис. «Собачка уже была старенькой, но, вижу, она справилась с работой. Утром повез лису в лабораторию, чтобы выяснили, она бешеная, или нет», — рассказывает мужчина.

После анализов там сообщили — лиса больна бешенством. Поэтому Николай с сыном сразу обратились к медикам, потому что оба касались мертвого животного. Они под наблюдением врача. А их пса пришлось усыпить. Бешеный лис напугал и их, и соседей. Теперь своих домашних животных здесь оберегают еще больше.

Новости Украины: на Волыни объявили карантин из-за бешеной лисы

Лис забежал на человеческие дворы из соседнего леса. До поселка здесь каких-то полкилометра. Местные говорят, оттуда к ним часто прибегают дикие животные. Теперь во всем поселке карантин. Ветеринары несколькими группами ходят по дворам и бесплатно вакцинируют всех домашних животных.

Бешенство — очень опасно, объясняют специалисты. Может вызвать паралич и даже смерть. «Очень большая опасность, если животное даже контакт какой-нибудь, облизывает или ластится, слюна попадает на рану, или слизистые оболочки», — объясняет специалист.

Однако к ветеринарам прислушиваются не все. Господин Николай наотрез отказывается вакцинировать своего Орлика. «Не заболеет, не переживайте, не надо оно мне», — говорит мужчина.

Без согласия хозяина животного не прививают. В общем вакцинация в поселке продлится еще несколько дней, а вот карантин — два месяца.

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