На Волыни через 4 дня нашли бабушку, которая потерялась в зарослях у дома

Женщина не могла найти дорогу домой
Истощена, голодная, но жива. На Волыни копы нашли 78-летнюю женщину, которая исчезла еще четыре дня назад.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Она ушла из дома и до вечера так и не вернулась. Родственники и полиция ее разыскивали в селе и в лесах поблизости. Нашли аж на четвертый день — в зарослях недалеко от дома женщины.
Копам она объяснила, что заблудилась и не могла найти дорогу домой.
В выходные в Одесской области полицейские в течение двух часов разыскали пропавшего ребенка. Мальчик был немного напуган, но не пострадал и не получил переохлаждение.
А на следующий день стало известно, що15 октября, украинцев на Афоне, нашли. Заблудившихся паломников правоохранители обнаружили у скита, принадлежащей монастырю Великая Лавра.