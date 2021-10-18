На Волыни через 4 дня нашли бабушку, которая потерялась в зарослях у дома

На Волыни через 4 дня нашли бабушку, которая потерялась в зарослях у дома

Женщина не могла найти дорогу домой

Истощена, голодная, но жива. На Волыни копы нашли 78-летнюю женщину, которая исчезла еще четыре дня назад.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Она ушла из дома и до вечера так и не вернулась. Родственники и полиция ее разыскивали в селе и в лесах поблизости. Нашли аж на четвертый день — в зарослях недалеко от дома женщины.

Копам она объяснила, что заблудилась и не могла найти дорогу домой.

Новости Украины: на Волыни копы нашли 78-летнюю женщину, которая исчезла еще четыре дня назад

В выходные в Одесской области полицейские в течение двух часов разыскали пропавшего ребенка. Мальчик был немного напуган, но не пострадал и не получил переохлаждение.

А на следующий день стало известно, що15 октября, украинцев на Афоне, нашли. Заблудившихся паломников правоохранители обнаружили у скита, принадлежащей монастырю Великая Лавра.

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