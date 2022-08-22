На Волыни хозяева превратили дом в украинский шедевр благодаря крышкам от бутылок

Для дома-вышиванки использовал двадцать тысяч крышечек от пластиковых бутылок. Собирать рабочий материал пришлось повсюду. Сначала дом должен был быть черно-белым, но впоследствии мужчина передумал и теперь дом красочный, говорится в ТСН.19.30.

Николай, чтобы украсить одну стену использовал более двух тысяч пластиковых крышек. «Сначала клеил через одну в шахматном порядке, потом начал в ряд. Пока возвращаюсь – уже здесь высохло», — рассказывает Николай Левчук.

Орнаменты мужчина ищет в старых журналах. Сначала наносит их на бумагу, где по ячейкам все рассчитывает и указывает цвета. Посреди двора рабочий материал – разноцветная пластиковая гора, которую не скрывает, собирает по свалкам.

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Накрывки мужчина собирает уже шестнадцать лет, их сортирует и каждую хорошо вымывает. За помощника разве внук Дима, который любит играть крышечками.

Когда Николай только взялся оклеивать дом пробками, то соседи удивлялись, а теперь на его дом заглядываются все. Сам хозяин рассказывает, еще красивее его дом становится в дождь. Вода потоками стекает вниз – вышиванка на стене словно оживает.

А началось еще несколько лет назад. Цветные крышечки Николай забетонировал во дворе, сначала была тропинка. Эта идея так ему понравилась, что мужчина принялся за дом. Работает, когда есть желание. После долгой работы смеется, аж сны у него цветные. «Посидеть, так оно немного в глазах мерцает. И по ночам снятся крышки», – смеется мужчина.

Ими мужчина мечтает украсить все стены своего дома. Надеется его вышитый дом будет под мирным украинским небом.

Вышиванка из пластиковых крышечек: волынянин придумал способ украсить дом

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