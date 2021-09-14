На Волыни ищут мужчину, который сбежал из зала суда: его подозревают в изнасиловании (фото)

На Волыни ищут мужчину, который сбежал из зала суда: его подозревают в изнасиловании (фото)

Мужчина исчез сразу после того, как судья объявил ему меру пресечения — 60 суток под стражей.

На Волыни продолжают искать 38-летнего мужчину, который накануне сбежал прямо из зала луцкого суда.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 сентября.

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И произошло это сразу после того, как судья объявил ему меру пресечения — 60 суток под стражей. Обвиняемый просто вышел из зала суда и скрылся в неизвестном направлении. Конвоиров на заседании не было.

"Он не был под конвоем, физически сопротивления никому не делал, просто самовольно покинул зал", — говорит судья-спикер Вячеслав Покидюк.

А охрана мужчину не задерживала, потому что ей об этом не сообщили. В полиции говорят, что беглец опасен, ранее он уже имел проблемы с законом и сидел в тюрьме.

"Сейчас ориентированы все наряды полиции области на то, чтобы его обнаружить, потому что он подозревается по трем статьям УК (одна из которых изнасилование - ред.)", — рассказала пресс-секретарь полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

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Напомним, раинше в Киеве задержали иностранца, который находился в международном розыске.

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