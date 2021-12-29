На Волыни из двухкомнатной квартиры "выросло" еще полдома: как так случилось и что грозит хозяйке

На Волыни из двухкомнатной квартиры "выросло" еще полдома: как так случилось и что грозит хозяйке

Конфликт начался, когда глава ОСМД с жителями взяли кредит на утепление дома.

Жительница Волыни так хотела расширить свое жилье в многоэтажке, что построила огромную пристройку. А вот платить за квадратные метры не хочет, жалуются соседи.

Об этом 29 декабря говорится в сюжете ТСН.19.30.

Пристройка, оправдывается жительница Нововолынска, действительно попытка расширить свою двухкомнатную квартиру. Строилась, говорит, еще в 97-м и почему только теперь ее допроектирование предшествовало горлу голове ОСМД — не понимает.

Конфликт начался, когда глава ОСМД с жителями взяли кредит на утепление дома. И при изучении плана их девятиэтажки – пристройки в нем не нашли. Дальше – больше. Чтобы кредит погасить решили немного поднять тарифы, а женщина за достроенные квадратные метры платить отказалась.

Поэтому глава ОСМД пошла в контролирующие органы. Оказалось, что у женщины нет разрешительных документов, а расстроилась она не только снаружи, но и вглубь – подвал эта дама себе обустроила после постройки достройки.

Новости Ровно: владелица 2-комнатной квартиры возвела пристройку и не платит за дополнительные метры

Теперь женщине грозит штраф в 1360 гривен от муниципального караула и еще 8 с половиной тысяч гривен от архитектурно-строительного контроля.

Кроме того, говорят инспекторы, женщина должна пойти в горсовет и узаконить саму пристройку и землю под ней. А чтобы узаконить – нужно согласие соседей.

Следовательно, в мэрию женщине идти все равно придется, как и платить тысячные штрафы. В контролирующих органах говорят, если женщина этого не сделает – будут обращаться в суд. А это может грозить уже и сносом пристройки.

Напомним:

Жители одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили по сути еще одну квартиру. Часть крыши, являющейся собственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже.

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