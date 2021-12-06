На Волыни из-за гололеда столкнулись сразу пять авто: есть жертва

На Волыни из-за гололеда столкнулись сразу пять авто: есть жертва

Людей из изуродованных машин доставала спасатели.

В масштабной аварии на Волыни столкнулись сразу пять автомобилей.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Один человек погиб, еще один с ушибами забрали в больницу. ДТП произошло на трассе Луцк-Владимир-Волынский ночью - там была гололедица.

Людей из изуродованных автомобилей пришлось доставать спасателям. 55-летнего водителя ВАЗа и его пассажирку с многочисленными травмами доставили в больницу, однако по дороге в медучреждение мужчина скончался.

Еще одна авария, и тоже на скользкой дороге, произошла в районе Ковеля. Там 19-летний водитель буса не справился с управлением и въехал в дерево. Все, кто был в салоне — кроме водителя, это еще и четверо пассажиров — получили травмы.

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