На Волыни киевлянин на джипе устроил форсаж среди отдыхающих на пляже: так развлекается не впервые

Выяснилось, что так мужчина развлекается уже не в первый раз, подобное видео с ним было еще 5 лет назад.

В Сети появилось видео, как внедорожник разъезжает по берегу Свитязя и даже спускается в водоем, сообщают корреспонденты ТСН.

Развлечения сняли очевидцы, которых возмутило поведение водителя. Тем более что все это происходило на территории природного заповедного фонда. В полиции выяснили, что водитель внедорожника – 44-летний киевлянин, который уже не в первый раз так развлекается. Подобное видео отдыхающие сняли и пять лет назад. Эта же машина ездила по пляжу прямо между людьми.

Батальйон «Монако»,певно, приїхав на Світязь і катається пляжем Опубліковано Татою Слєпченко Понеділок, 10 липня 2023 р.

На водителя составил админпротокол. В Шацком нацпарке говорят, мужчина раскаивается и обещает больше так не ездить. За совершенное ему грозит штраф.

Напомним, что на Харьковщине, 45-летний водитель под хмельком сбил насмерть 11-летнего ребенка, мужчине объявили подозрение и взяли его под стражу.

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