На Волыни кот перепугал все село: что произошло

На Волыни больной бешенством кот покусал хозяев

На Волыни кот с бешенством поцарапал всю семью. Животное вело себя агрессивно и начало бросаться на людей. Всех четырех, кто контактировал с котом, вакцинировали. А в местности — ввели карантин, там массово прививают домашних животных.

В этом году по Украине уже зафиксировано почти семьсот случаев бешенства среди животных.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Сразу четверо людей из одной семьи пострадали от кота, у которого обнаружили бешенство. Сначала он поцарапал хозяйку дома, ее зятя и внучку. А на следующий день — покусал еще и дочь. Через несколько дней животное погибло. Выяснилось, у кота бешенство.

Семья сразу обратилась за медицинской помощью. Больше всего пострадала 41-летняя женщина, которую кот не только поцарапал, но и укусил.

Всех четырех вакцинировали от бешенства. А в селе, где это произошло, массово вакцинируют домашних животных. Это единственный способ уберечь их от бешенства.

Ветеринары обходят каждый двор в селе, где обнаружено бешенство, и дома в трехкилометровой зоне. Местные не против. Потому что сами сильно напуганы. И даже самостоятельно везут своих любимцев в ветклинику.

В Госпродпотребслужбе рассказывают, случаев бешенства и среди диких животных, и среди домашних, стало больше.

«В связи с тем, что военное положение в стране, запрет охоты — в таком случае очень возрастает количество и плотность красной лисы», — говорит начальник отдела Госпродпотребслужбы в Волынской области Сергей Войтюк.

Лисы действительно все чаще приходят к человеческим дворам. Но не только они, но и волки. Их тоже, рассказывают специалисты, значительно увеличилось в лесах с тех пор, как отстрел запретили.

«Зарегистрировано и бешенство волка, потому что он тоже размножается, отстрела как такового нет, поэтому ситуация такая не очень благоприятная», — говорит Сергей Войтюк.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, смертельное, если вовремя не вакцинироваться. Если животное, у которого есть симптомы болезни, укусило человека — медлить нельзя.

«Сразу мы рану промыть под проточной водой, большим количеством, обработать мылом, желательно 72 процентным и перекисью водорода», — говорит врач-хирург Старовыжевской районной больницы Светлана Лазарук.

И главное сразу — обратиться к медикам, чтобы получить вакцину от бешенства. Только это спасет жизнь. Осенью в Украине запланирована очередная иммунизация диких зверей — по лесам и полянам для них будут разбрасывать специальные пищевые брикеты, внутри которых будет капсула с вакциной.

