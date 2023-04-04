На Волыни кот с бешенством покусал людей и из-за него аж три села закрыли на карантин

Карантин в трех селах продлится два месяца, но поскольку вирус может проявиться даже через месяцы – местных просят быть осмотрительными.

На Волыни кот покусал четырех человек, а через несколько дней погиб и, как выяснилось, у него было бешенство. Все четверо травмированных проходят лечение. В нескольких селах объявили карантин и прививают всех домашних животных, говорится в ТСН.

Местные ветеринары за это время вакцинировали несколько сотен кошек и собак. Обойти нужно целых три села.

Карантин в селах из-за любимца Валентины, у которого обнаружили бешенство. Ее Маркиз исчез на несколько дней, а когда появился – был весь в ранах и агрессивен. "Дома он меня укусил и мужа поцарапал, когда мы обрабатывали ему раны", — рассказывает женщина.

Далее, уже на улице, кот травмировал еще двух односельчан, среди которых и пятнадцатилетний ребенок.

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Животное погибло, а все покусанные им лечатся. По словам специалистов, важно сразу обратиться к медикам, а раны обработать. "Если не сделать вакцинацию вовремя – последствия могут быть летальными", — сообщают специалисты.

В трех деревнях теперь вакцинируют всех местных кошек и собак. Соседи кота изрядно напуганы. “Мыши – переносчики бешенства. Кот ловит мышь. Лис ловит мышь – и вот вам”, — говорят специалисты.

Ситуация с бешенством осложнилась из-за увеличения популяции лис, говорят лесоводы. Ведь во время военного положения охота запрещена, как и распространение вакцины авиацией. “С помощью самолетов разбрасывали специальную вакцину с целью профилактических мер. А так как полеты запрещены, то такие мероприятия не проводятся”, — сообщают лесники.

Селяне подтверждают, что лисов стало больше. Из соседнего леса приходят прямо к их домам.

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