На Волыни медики 4 часа реанимировали детей, которых вытащили из-под льда: без рождественского чуда не обошлось

В Нововолынске спасатели и медики совершили настоящее чудо — спасли двух мальчиков, которые провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Чрезвычайщикам пришлось плыть к детям, чтобы достать их, а дальше, уже в больнице, началась борьба за жизнь маленьких пациентов, говорится в ТСН.

У спасателя Юрия есть порезы руки, чтобы спасти школьников, тонущих посреди глубокого карьера, пришлось плыть к ним и голыми руками ломать лед. "Мне льдом еще зубы выбило передние", — говорит мужчина.

"Надо было еще пробиваться метров 5-7 к нему, уже ребенок начинал подходить под воду", — рассказывает спасатель Игорь.

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Играть на покрытый льдом карьер в тот день пошли трое мальчиков: старшему 15 лет, с ним десяти и одиннадцатилетние приятели, они родные братья. Лед не выдержала детей, они ушли под воду. Их крики о помощи услышали случайные прохожие. Спасатели вытащили всех троих школьников, но самый старший мальчик уже был без признаков жизни, его спасти не удалось. Двое братьев – были в крайне тяжелом состоянии.

В больницу братьев привезли с бешеным переохлаждением: температура тела была 22 градуса. Достоверность, что дети выживут, была минимальна, но медики не сдавались, четыре часа непрерывно делали непрямой массаж сердца обоим. "У нас было две команды медицинского персонала, которые оказывали помощь конкретно для одного ребенка и мы постоянно менялись", — рассказывает врач Оксана Мишук.

“Времени на эмоции не было. Самое главное было делать все быстро, правильно”, — добавляет врач Надежда Гнедова.

Такой продолжительной реанимации в больнице еще не припоминают. Рук не хватало, так что для спасения детей привлекли даже работников из соседних отделений. "Грели растворы, набирали в варежки горячую воду, бутылки, постель мочили в горячую воду, чтобы греть", — вспоминает медсестра.

И чудо случилось – мальчики задышали самостоятельно. "В руки моих врачей вселились какие-то ангелы и они дали возможность этим двум деткам выжить", — убежден директор больницы Олег Шипелик.

Сейчас у детей их мама. В тот злосчастный день женщина была на работе в этой же больнице — она санитарка. Мальчиков на время смены оставила на старшую сестру. Когда сказали, что оба сына в реанимации на грани жизни и смерти, женщина поначалу не поверила. “Они сказали старшей сестренке, что идут к брату играть в игру. А когда они оказались в том карьере, я уже не знаю”, — говорит женщина.

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Эти четыре часа, пока спасали детей, показались ей вечностью. “Верила в чудо и врачей. Спасибо, что они не опустили рук, что они до конца боролись за жизнь моих сыновей”, — добавляет мама детей.

Мальчики до сих пор не знают, что их товарищ погиб. Зато у них теперь есть еще один день рождения на двоих, а своих спасителей называют ангелами. “Как я проснулся в скорой, то все вокруг меня были. Я это помню”, — говорит один из спасенных братьев.

Они понемногу поправляются и обещают на лед больше ни ногой.

Врачи говорят, после сильного переохлаждения братьев ждет длительное лечение. Но то, что их удалось спасти – называют настоящим, рождественским чудом.

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