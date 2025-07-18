На Волыни молния попала в дом, в котором были женщина и дети: шокирующие подробности

На Волыни молния попала в дом на Волыни / © Pixabay

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На Волыни из-за удара молнии в одном из сел загорелся дом. Семья — мать с двумя старшими сыновьями и четырехмесячным младенцем — чудом не погибли. Увидев задымление, женщина быстро вывела детей на улицу и вызвала спасателей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Сначала загорелась одна из стен, затем огонь быстро перекинулся на крышу. Внутри была женщина с тремя маленькими детьми.

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«Я услышала сильный удар по крыше, подумала, громыхнуло, побежала окна закрывать», — говорит Наталья Огоновская.

Но когда почувствовала запах дыма, с четырехмесячной дочерью на руках Наталья сразу побежала в соседнюю комнату будить старших сыновей шести и четырех лет. До приезда спасателей соседи и родственники, которые сбежались во двор, начали самостоятельно тушить огонь, который быстро распространялся по крыше.

Виктор Шевчук одним из первых прибежал на пожар. Говорит, удар и вибрацию услышал за километр от дома.

По словам местных, произошло все очень быстро — сначала пошел дождь, а потом начало греметь и сверкать.

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«По предварительной причине пожар возник в результате громового разряда, что повлекло само возгорание на крыше», — говорит начальник пожарно-спасательной части Тарас Качур.

Дата публикации 12:00, 18.07.25 Количество просмотров 63 Новости ТСН 12:00 18 июля. Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций ЕС против России

По словам специалистов, это электрический разряд между облаками или между облаками и землей. Предсказать, куда ударит молния, невозможно. Чтобы уберечь свое имущество, а главное — жизнь, на зданиях рекомендуют устанавливать специальную молниезащиту. И важно это сделать правильно.

Пожаров, вызванных ударом молнии, в последние годы стало больше, говорят в ГСЧС, поэтому напоминают основные правила безопасности:

Отключить дом от линий электропередач, желательно выключить сотовую связь.

Если же гроза застала на улице — не аходиться вблизи деревьев и водоемов, выключить телефон, а также желательно избавиться от металлических предметов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Молния попала в дом на Волыни: мама с тремя детьми чудом спаслись

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