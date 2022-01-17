На Волыни муж палкой убил жену, а на суде заявил, что делал ей массаж.

На Волыни муж палкой убил жену, а на суде заявил, что делал ей массаж.

Свидетели рассказали, что женщина боялась, что муж ее убьет

В поселке Ратное Ковельского района Волынской области мужчина палкой забил до смерти свою жену. На суде он заявил, что делал ей массаж, а не бил.

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Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

Следствие установило, что мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На ее теле были обнаружены многочисленные травмы.

Подозреваемый заявил, что делал жене массаж

На суде подозреваемый свою вину возразил. Он заявил, что накануне трагедии вернулся домой с рыбалки. Дома он не застал жену. Когда он позвонил по телефону женщине, то та якобы была нетрезвая и он слышал, что рядом с ней есть другой мужчина. Когда женщина вернулась, ей якобы стало плохо, тогда подозреваемый принес ей воды и она уснула.

На следующий же день женщина проснулась и говорила, что плохо чувствует себя, тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер, делал потерпевший массаж и даже дал ей лекарство. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла. Мужчина убеждал, что супруги никогда не конфликтовали.

Свидетели рассказали, что женщина боялась, что муж ее убьет

Слова подозреваемого категорически опровергли 5 других свидетелей. Они сообщили, что покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и ревновал ее. По их данным, он избивал женщину, а потому она хотела расстаться с ним. Знакомая покойной также рассказала, что ее подруга говорила, что она может не пережить Пасху, поскольку мужчина часто жестоко ее избивал и угрожал убить.

Один из свидетелей рассказал, что в день трагедии потерпевшая приехала к нему велосипедом. Она рассказала ему о том, что муж жестоко избивает ее. После разговора и употребления алкоголя женщина ушла домой. Свидетель утверждал, что они выпили немного и потерпевшая не была пьяной.

Женщина скончалась из-за травматического шока

Свидетельские слова подтвердили камеры видеонаблюдения и выводы экспертов. По их данным, мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Потерпевшая, судя по травмам, оборонялась. Причиной смерти женщины стал травматический шок.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.121 УК Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также он должен уплатить 6905 грн. процессуальных расходов. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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