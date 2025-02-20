На Волыни мужчина 10 часов пролежал на морозе: медики говорят, что его спасло чудо

Медики предостерегают не находиться долго на морозе и не употреблять в холода алкоголь.

В Ковеле на Волыни медики спасают 56-летнего мужчину, который 10 часов пролежал на морозе и обморозил конечности. В минус 15 он всю ночь без сознания пробыл на обочине дороги. В больницу пациента доставили в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Обмороженные пальцы на руке и обе ноги – Владимир показывает, чем закончилось его ночное происшествие.

"Упал, поскользнулся, примерз и заснул", – говорит Владимир Вилигурский.

Мужчина рассказывает, в ту ночь мороз был до 15 градусов. Он гостил в соседнем селе у сестры, наконец решил еще и навестить друга, с которым вместе немного поукрасили. До свого села, что в восьми километрах, мужчина так и не дошел. Случайно на обочине его заметили всего через десять часов.

Владимир Вилигурский

"Доставлен быстрой помощью в тяжелом состоянии, с помраченным сознанием, общим переохлаждением и обморожением конечностей", – говорит врач Василий Шворак.

Если бы пациента в больницу доставили хотя бы через час позже – все могло закончиться летально. Владимира ждет длительное лечение.

Чувство онемения, покалывание и бледность кожи – это первые симптомы обморожения, говорят медики. Далее – в пораженных местах могут появляться пузырьки и резкая боль. Следует постепенно поднимать температуру тела и ни в коем случае не растирать кожу алкоголем или снегом.

"Кожа загрубела и можно еще больше повредить, лучше всего согревать воздухом – теплым сухим", – говорит заведующий отделением анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии МТМО Ковельского Олег Кубай.

Наиболее уязвимы к холоду дети, пожилые люди и больные. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

"Не нужно употреблять алкоголь, одеваться нужно тепло, одежда должна быть свободной, одевать головной убор перчатки и шарф", – говорит заместитель начальника отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Ковельского РУ ГУ ГСЧС в Волынской области Станислав Гирук.

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